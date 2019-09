Jacksonville – Una pareja de Jacksonville, Florida no anda con rodeos a la hora de proteger a su Smart, el auto más pequeño en el mercado. Patrick Eldridge maniobró para estacionar el vehículo en la cocina de su casa y de esta manera tenerlo lejos de la furia del huracán Dorian.

El hombre y su esposa Jessica tomaron la decisión con el fin de no retirar objetos de su garaje, en donde ya tenían estacionado otro vehículo, publicó La Opinión.

“Dije que no podía hacerlo. Y él dijo que podía”, comentó Jessica. “Así que abrió las puertas dobles y lo hizo entrar. Me sorprendió que pudiera encajar. No hubo problemas”.

La mujer espera que los vientos de Dorian se vayan pronto para que todo vuelva a la normalidad.

“Tenemos espacio y no estorba, pero mis perros están confundidos”, dijo Jessica.

El huracán Dorian es de categoría 2 en este momento y el jueves pasaría por la costa de Georgia y las Carolinas.