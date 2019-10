Nueva York – Dos cadáveres fueron hallados en las últimas horas en apartamentos de Nueva York, publicó el Diario NY.

Primero, una mujer fue encontrada muerta el domingo por la mañana en su hogar en El Bronx con “heridas punzantes”.

Agentes de NYPD encontraron a la mujer de 40 años de edad, alrededor de las 8 a.m., con aparente trauma en la cabeza y el cuerpo, en E.187th Street, cerca de Bathgate Avenue, Baychester.

Horas más tarde, un cuerpo en descomposición fue encontrado dentro de un apartamento en Northern Boulevard, Queens. La víctima no identificada fue descubierta durante un control de bienestar alrededor de las 3:30 p.m. por el propietario del edificio, ubicado cerca de Browvale Lane en Little Neck.

No hubo signos claros de trauma, aunque el cuerpo estaba en tal estado de descomposición que no se pudo comentar de inmediato una causa de muerte, destacó New York Post.