Detiene ICE a trabajadores en pizzería de Chicago

Chicago – Cinco trabajadores fueron detenidos el lunes por la mañana por agentes federales de inmigración en una pizzería en el sureste de la ciudad, según la alcalde de Chicago, Lori Lightfoot, y defensores de la inmigración, publicó el Chicago Tribune.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), arrestaron a cinco personas en Route 66 Pizza, 10180 S. Indianapolis Ave., tuiteó Lightfoot el lunes por la tarde. Los agentes llegaron al restaurante entre las 10:30 y las 11 a.m. y detuvieron a cuatro hombres y una mujer que trabajaban en la pizzería, dijo Ana Guajardo, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores Unidos: United Workers 'Center.

ICE, que describió el incidente como una aplicación dirigida, no dio a conocer ningún detalle sobre lo sucedido, citando razones de seguridad y privacidad operativas.

“Nuestro objetivo continuo dentro de ICE es construir relaciones cooperativas y respetuosas con nuestros funcionarios electos locales y socios locales de aplicación de la ley. Continuaremos nuestros esfuerzos para trabajar con la ciudad de Chicago en apoyo de la seguridad pública", dijo Nicole Alberico, portavoz de ICE, en un correo electrónico.

Guajardo dijo que el grupo, una organización de derechos de los inmigrantes con sede en Chicago, trabajó durante todo el día para localizar a las familias de los cinco trabajadores. Algunos de los trabajadores tienen hijos, y el grupo coordinó para recoger a los niños de la escuela. También trabajaban para obtener abogados para el grupo.

"Todo lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que todos tengan la mejor representación legal", dijo Guajardo.

El lunes por la tarde,los clientes encontraron la pizzería cerrada. Algunos indagaban qué pasó.

Angel Valdés estuvo entre los que se detuvieron en el restaurante el lunes por la tarde. Vive en el vecindario del East Side y con frecuencia come en la pizzería. Estaba decepcionado al enterarse de los arrestos.

"Esto es injusticia", dijo Valdés en español. "Nuestra gente vino a trabajar, no son delincuentes".

Victoria Flores, quien también se detuvo en el negocio el lunes por la tarde, dijo que conoce a uno de los trabajadores que fue detenido y lo considera como familia.

"Cuando me llamaron para decirme, no podía creerlo", dijo Flores. "Me envió un mensaje de texto esta mañana diciéndome que no cocine esta noche y que pase por pizza".

Flores dijo que el trabajador que ella conoce se llama Omar, y le envió un mensaje de texto a su nieta para contarle sobre los arrestos.

"Me siento horrible", dijo Flores en español. "Omar no tenía familia aquí y nos visitaba con frecuencia y pasaba tiempo con mi familia en sus días libres. Es un buen trabajador y mantiene a su familia en México ".

María López, del East Side, pasó por la pizzería camino a casa después de enterarse de los arrestos. Ella dijo que muchas personas tenían miedo después de enterarse de los arrestos. Su hija trabaja cerca del restaurante y la familia frecuentemente ordena pizza de allí.

La noticia de los arrestos llega después de un verano tenso para las comunidades de inmigrantes en todo el país. El presidente Donald Trump en el verano tuiteó que había planes de redadas contra miles de familias.

El martes un puñado de personas se reunió para protestar por los arrestos en la esquina noreste de 106th St. y Ewing Ave., a menos de una milla de donde ICE detuvo a los cinco."Queremos que sean liberados lo antes posible y que Inmigración deje de meterse con familias inocentes que están tratando de ganarse la vida", dijo Anthony Martínez, organizador de la pequeña manifestación.