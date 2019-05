Descartan otorgar visas humanitarias a cubanos varados en México

Tapachula, Chiapas – Los cientos de cubanos varados en Tapachula, Chiapas, están en el limbo.

No tienen posibilidad de acceder a visas, tampoco cumplen los requisitos para obtener tarjetas humanitarias y les negaron supuestos "oficios de salida" o salvoconductos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que los cubanos varados ingresaron de manera irregular y permanecen con esa condición en el país.

En una ficha informativa, aclaró que la entrada para el caso de las personas cubanas es mediante la visa correspondiente, que se gestiona en el Consulado de México en La Habana.

"Las personas originarias de Cuba que están en Tapachula y que solicitan su regularización en el País no tienen la posibilidad formal de cubrir los requisitos que establece la legislación de migración mexicana para obtener una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, salvo que se justifique el carácter humanitario", señaló el INM.

"En todos los casos se les ha proporcionado con claridad esta información", agregó el órgano luego de que cubanos acusaron desinformación.

El INM urgió a los cubanos a no recurrir a "tramitadores" o intermediarios, ya que pueden engañarles con falsas expectativas.

"Esto es, que les ofrezcan el tránsito o condición de estancia regular en el país", abundó.

En otro tema, el Instituto informó que ayer que se reanudaron los servicios en la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur, donde fueron atendidas 456 personas, en su mayoría cubanas.

Explicó que se les orientó en procedimientos migratorios y, en los casos correspondientes, se inició la gestión para el desahogo del trámite.

Este martes, al mediodía, habían sido atendidas 318 personas en la oficina migratoria de Tapachula.