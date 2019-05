Dan a conocer nuevos horarios en cruce internacional de Pharr

Pharr, Texas – La administración del puente internacional de Pharr, en Texas, dio a conocer en un comunicado los horarios de operación actualizados, efectivos a partir de este jueves 25 de abril al viernes 3 de mayo de 2019, publicó El Nuevo Heraldo.

Los funcionares indicaron que los ‘programas piloto temporales’ son diseñados para aliviar la congestión, aumentar el rendimiento de los camiones y reducir los tiempos de espera en la frontera en el puerto de entrada terrestre internacional de Pharr.

Este es el segundo programa piloto implementado como resultado de la reducción del personal de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto, que se está desplegando en la frontera sur según lo exige el gobierno federal.

El cambio principal en el programa es que los automóviles y vehículos de pasajeros ahora podrán cruzar de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 a.m. y de 4 p.m. a 11:59 p.m. Entre las 8 a.m. y las 4 p.m. los automóviles y los carriles para vehículos de pasajeros estarán cerrados para que los automóviles den prioridad a los vehículos comerciales.