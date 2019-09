Concejal pide declarar emergencia de falta de vivienda

Los Ángeles – No hay un día en que los angelinos no estén conscientes de la crisis de falta de vivienda actual no sólo a nivel municipal y local, sino también condal y estatal, publicó La Opinión.

El último conteo realizado por Los Angeles Homeless Services Authority encontró que, cada noche, más de 36 mil angelinos duermen en las calles de la ciudad, y que casi 59 mil lo hacen en el condado. Esto representa un aumento de personas sin vivienda del 12 por ciento y el 16 por ciento, respectivamente. Entre ellos, 8 mil 915 son niños y jóvenes menores de 24 años de edad.

Esta semana, Joe Buscaino, concejal del distrito 15, (San Pedro, Wilmington, Vinegar Hill, Harbor City, Harbor Gateway y Watts) urgió al Concejo pedirle al Gobernador, Gavin Newsom, que declare estado de emergencia en California. La propuesta fue presentada un día después de que otra iniciativa, que buscaba prohibir los campamentos de personas sin hogar en ciertas áreas, fuera presentada en el Concejo.

El president del Concilio, Herb Wesson (district 10), así como otros concejales firmaron la resolución. Nury Martínez (distrito 6), Gilbert Cedillo (distrito 1), John Lee (dist.12), Mike Bonin (dist.11) y David Ryu (dist. 4) se sumaron al pedido de Buscaino.

El concejal comparó la crisis de vivienda con los efectos de un terremoto y opinó que el Gobernador no pensaría dos veces en declarar estado de emergencia si 130,000 personas hubiesen sido desplazadas. Buscaino agradeció los fondos para la ciudad aprobados por Newsom, pero reiteró la importancia de actuar de inmediato.

“Si vamos a calificar de emergencia a la crisis de vivienda, debemos tratarla como tal”, expresó Buscaino.

“La falta de vivienda no tiene fronteras. Todas las ciudades en este estado están luchando la crisis de falta de vivienda y no pueden solucionar el problema solos . Debemos acelerar la construcción de viviendas puente y viviendas de apoyo en todo el estado. Un estado de emergencia nos permitirá ver colaboraciones multi-jurisdiccionales ”, agregó.

Según el concejal Buscaino, la declaración de estado de emergencia en California le daría a las autoridades la oportunidad de aprobar refugios temporales, y viviendas permanentes, sin los retrasos y burocracia de algunos de los procesos actuales.

El concejal John Lee, del distrito 12 (Chatsworth,Granada Hills, Northridge, Porter Ranch, West Hills, Sherwood Forest y partes de North Hills y Reseda) , notó los permisos y regulaciones impuestos por la Ley de calidad del ambiente de California (California Environmental Quality Act).

“Digo con frecuencia, podemos remover la Ley de calidad del ambiente para un estadio con capacidad para 80,000, pero no podemos hacerlo para viviendas”, indicó Lee.

Propuesta de restringir campamentos

El martes pasado, un día antes de la propuesta de Buscaino, el Concilio de Los Angeles evaluó otra propuesta para resolver la crisis de vivienda, esta vez, introducida por el concejal Mtich O´Farrell, del distrito 13 (Atwater Village, East Hollywood, Echo Park, Elysian Valley, Glassell Park, Filipinotown, Hollywood, Little Armenia, Mid-Wilshire/Koreatown, Thai Town y Silver Lake).

O´Farrell propuso restricciones en torno a los sitios donde las personas sin hogar pueden dormir o acampar. La iniciativa hubiese prohibido a personas sin vivienda acampar en entradas de emergencia, así como al menos a 500 pies de escuelas y lugares “sensibles”, entre otras limitaciones.

“Todos nosotros en este cuarto, vivimos en un Los Angeles real, donde claramente no tenemos adecuadas unidades de vivienda, por el número de individuos sin hogar que veo todos los días en las calles de la ciudad. Debemos mirar honestamente a esta catástrofe. Tenemos áreas sensitivas que considerar”, opinó O´Farrell

Miembros del concejo consideraron que las prohibiciones propuestas eran demasiadas amplias y ambiguas, lo que podría resultar en confusiones a la hora de arrestos y multas a las personas sin hogar.

Durante la presentación de la propuesta, miembros del público interrumpieron la sesión gritando “Shame on you” (Qué vergüenza).

La propuesta de O´Farrell será presentada ante el Comité de pobreza y falta de vivienda (Homelessness and Poverty Committee).

Las regulaciones de la ciudad con respecto a dormir en las calles, vigentes desde 1968, fueron parcialmente invalidadas un año atrás (caso Martin v Boise). Como resultado de dicha decisión, las autoridades municipales y condales no puede citar a personas que duermen en las calles, a menos que puedan ofrecerles un sitio donde hacerlo, en su lugar.