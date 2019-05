Cerrarán escuelas en Brownsville

Brownsville, Texas – El Distrito Escolar Independiente de Brownsville ha comenzado a enfrentar un dilema que ha estado al acecho durante años: consolidar y cerrar escuelas, dio a conocer El Nuevo Heraldo.

“Cada cinco años estamos perdiendo el equivalente a un distrito pequeño, uno del tamaño de Roma o Valley View”, dijo la superintendente interina Sylvia Hatton en una reunión del comité de instalaciones la semana pasada. “Tenemos que tener un plan de reducción de instalaciones en cinco años. Consolidar escuelas, cerrar escuelas es una decisión difícil que cualquier entidad pública puede tener. Te hace sufrir”. El planificador del distrito, Lee García, presentó datos que muestran que la inscripción en BISD se ha reducido de 49,111 en el año escolar 2010-2011 a 44,452 este año, una pérdida de 4 mil 659 estudiantes. La inscripción proyectada para el próximo año es de 43,335. Dijo que la tasa de natalidad de la ciudad ha bajado de 5 mil 882 en 2003 a 4 mil 912 en 2010, a 4 mil 121 en 2017, lo que representa parte de la disminución.

La administración de Hatton describió los planes para cerrar las escuelas primarias Victoria Heights y Longoria, demoler Garza y construir un nuevo campus, y reemplazar las aulas antiguas por nuevas en las escuelas primarias Cromack, Vermillion, Martin y Egly.

Los tres campus que se cerrarán no están equipados para las nuevas tecnologías, no son eficientes energéticamente y sus baños carecen de aire acondicionado. Además, no hay suficiente espacio para mover a los estudiantes de una parte del campus a otra mientras se lleva a cabo la reconstrucción, dijo el personal del distrito.

El comité acordó seguir adelante con la contratación de un demógrafo independiente para ayudar con el cierre de escuelas y las decisiones de consolidación. Una vez contratado, un informe del demógrafo podría estar listo a fines de este año o comienzos del próximo, dijo Hatton.

Ella dijo que no hay una línea de tiempo definida para ejecutar algún plan de consolidación de instalaciones, y agregó que el asunto simplemente se mencionó como un tema de discusión.

“Queremos asegurar a nuestro personal y estudiantes que el trabajo de nadie está en riesgo y que los estudiantes irán a un puerto seguro”, dijo Hatton. “Si ocurre y cuando suceda alguna acción, nuestros estudiantes serán recibidos en un campus acogedor y preparado, y se salvaguardará el empleo del personal. Esta es una propuesta preliminar de la administración a la junta directiva basada en varios meses de reuniones del comité de instalaciones. Desde septiembre, ha surgido un proceso deliberativo que incluye meses de discusión, recopilación de datos y revisión. Estamos empezando el proceso”.

Ella dijo que se reuniría con todas las partes afectadas, incluidos los directores y los padres, a partir del lunes.

Mientras tanto, las alas con acceso exterior de aula a aula en Garden Park Elementary serían reemplazadas por un nuevo estacionamiento y mejores carriles para recoger a los estudiantes, la parte antigua de Canales Elementary sería derribada, Stell Middle School tendría un nuevo gimnasio y área de la oficina principal, mientras que Faulk Middle School tendría un nuevo salón de banda.

La Escuela Intermedia Brownsville Learning Academy se mudaría del antiguo campus del Centro Académico de Brownsville en Morrison Road para unirse a la Escuela Secundaria BLA en el Centro de Certificación CTE en Cummings.

La Mesa Directiva del BISD debe aprobar todos los planes. Se están redactando como propuestas formales y se presentarán a la junta para su aprobación formal, dijo Jimmie Haynes, superintendente asistente de operaciones. El trabajo se llevaría a cabo en dos o tres años, dijo.

Al mismo tiempo, BISD se encuentra en medio de instalaciones de mejoramiento en todo el distrito, utilizando los ingresos de un aumento continuo del impuesto a la propiedad de 11¼ centavos para utilizar el dinero para pagar millones de dólares en mantenimiento a largo plazo como techos, estacionamientos y mejoras de HVAC así como reconstrucción de escuelas y adiciones necesarias.

El aumento de impuestos durará cinco años, haciendo que todas las mejoras sean posibles sin emitir bonos. El objetivo general es mejorar el entorno y la estética de todas las escuelas de BISD en beneficio de los estudiantes y mejorar el aprendizaje.

El aumento de impuestos genera aproximadamente 24 millones de dólares por año en ingresos adicionales que se están utilizando para utilizar fondos para proyectos de mantenimiento, así como para construir un nuevo gimnasio en Hanna Early College High School y un centro de artes escénicas del distrito que desde hace mucho tiempo se espera que cueste entre 35 millones y 50 millones de dólares.

Los miembros del comité acordaron en la reunión proponer la contratación de un arquitecto para el proyecto en la reunión de la mesa directiva del martes.

Haynes dijo que el tamaño óptimo para una escuela primaria es de entre 700 y 800 estudiantes. Se necesita virtualmente el mismo personal para operar una escuela de 300 estudiantes, que una de 750.

Actualmente, Victoria Heights tiene 335 estudiantes, Longoria 337 y Garza 406, según los datos de inscripción de abril. Si las escuelas estuvieran cerradas, los estudiantes de Victoria Heights serían reubicados a Perez Elementary, Garza sería demolido y se construiría una nueva escuela. Sus estudiantes serían reubicados a Del Castillo y a las escuelas primarias de Southmost. Los estudiantes de Longoria serían reubicados a Canales.

Hatton dijo que BISD no está solo en la pérdida de estudiantes. Los distritos escolares en toda la región fronteriza de Estados Unidos y México están experimentando los mismos desafíos. En general, también comparten el desafío del envejecimiento de las escuelas.

El presidente del Comité de Instalaciones, Philip T. Cowen, dijo que las decisiones sobre el cierre de escuelas han sido postergadas por algún tiempo. “Esta directiva tiene el coraje de tomar decisiones que otros no

