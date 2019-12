Centro de detención rechaza ayuda médica para evitar epidemia entre inmigrantes

San Ysidro – La Patrulla Fronteriza de Chula Vista, en San Ysidro, rechazó este lunes la oferta de un grupo de médicos que querían entregar vacunas gratuitas contra la influenza para aplicar a inmigrantes detenidos. Los doctores alertan te la necesitad de recibir este tratamiento preventivo debido a la amenaza de esta enfermedad a la salud pública y a la vida de los menores, publicó La Opinión.

Según un comunicado de la organización Doctors for Camp Closures, no es la primera vez que la administración Trump echa para atrás una de sus propuestas destinadas a mejorar la salud de los migrantes. Este mismo mes, también les rechazaron un programa piloto gratis de clínicas contra la influenza para inmigrantes detenidos.

Hay tres razones por las que estos médicos activistas estiman necesarias la aplicación de las vacunas: el inicio de la temporada de influenza, el aumento de la detención de niños migrantes, “la nueva evidencia de que oficiales de inmigración mintieron sobre la muerte horrifica de Carlos Gregorio Hernandez Vasquez”. Los doctores aseguran que el adolescente de 16 años que murió mientras estaba detenido padecía influenza.

Los intentos de los doctores y de las organizaciones Doctors for Camp Closures, Families Belong Together y Never Again Action por evitar una epidemia dentro de los centros y salvar vidas migrantes continúan toda esta semana. Seguirán protestando hasta que la Patrulla Fronteriza les deje aplicar las vacunas.

“Este nivel de crueldad es inhumano. Las personas están sufriendo y muriendo sin razón alguna. No se puede encarcelar a las personas en condiciones inhumanas, ver cómo se enferman y luego negarles el acceso a tratamientos médicos,” dijo Marie DeLuca MD. DeLuca insiste en que la enfermedad se puede prevenir y recuerda que ya se ha hecho. Además, alerta que este “descuido de seres humanos” nos perjudica “a todos en este país”.

La influenza fue en 2018 responsable de la muerte de al menos tres niños que estaban bajo la custodia del servicio migratorio, de acuerdo al comunicado conjunto.