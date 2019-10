Nueva York – Unas imágenes publicadas en Facebook capturaron el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre una docena de policías y un grupo de adolescentes en la estación Jay Street-MetroTech de Brooklyn.

Cinco personas fueron arrestadas después de la pelea ocurrida a las 2:20 a.m., reportó The New York Post.

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la pelea estalló después de que los policías respondieron a los informes de una pelea entre dos grupos.

Los oficiales intentaron esposar a un sospechoso, mientras que un puñado de personas quisieron alejar a los agentes.

Uno de los oficiales reaccionó ante los gritos de uno de los jóvenes, golpeándolo en la cara, provocando otra pelea.

Entre los arrestados después se encontraba un menor de 15 años de edad acusado de golpear a un oficial, indicó el Post. Fue acusado de asalto a un oficial de policía, resistiéndose al arresto y conducta desordenada.

También fueron arrestados una menor de 16 años, acusada de un cargo de peligro imprudente y tres jóvenes de 18 años acusados de resistir el arresto.

Las autoridades no reportaron si los jóvenes pertenecen a alguna pandilla ni se revelaron sus identidades.