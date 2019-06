Cae sospechoso del atentado contra agente del alguacil en Alhambra

Los Ángeles – Un hombre residente de Utah, fue arrestado el martes a las 10:40 a.m. por la Policía de Long Beach (LBPD). El sospechoso era buscado por el departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles en conexión con el atentado contra un diputado del alguacil baleado en una tienda de Jack in the Box en Alhambra, publicó La Opinión.

Rhett Mckenzie Nelson, de 30 años, residente de Saint George, Utah, fue detenido tras recibir una pista ofrecida por el padre del sospechoso. “La información recibida por LBPD de un miembro de la familia del sospechoso, llevó a los oficiales de LBPD a localizar el vehículo descrito en el boletín de búsqueda” publicado por el LASD. Los oficiales “detuvieron al conductor del vehículo, se cree que era el sospechoso involucrado en el tiroteo de nuestro agente el 10 de junio de 2019”, según el comunicado del LASD.

Después del atentado contra el diputado del alguacil el lunes, Rhett se dio a la fuga. Sin embargo, el martes en la mañana el sospechoso acudió a una iglesia en Long Beach desde donde llamó a su padre en Utah y le dijo que había cometido un homicidio en el Sur de California.

El padre del Rhett se comunicó con el LBPD y dijo lo que su hijo le había dicho. Las autoridades rastrearon la llamada y localizaron el carro Kia Sorento, que coincidía con las descripciones del sospechoso. La policía llegó justo cuando Rhett estaba saliendo en su auto del lugar. El sospechoso después se detuvo en el bloque 2400 de la Avenida Granada donde fue arrestado sin incidente.

Los padres de Rhett habían reportado a su hijo como desaparecido el 26 de mayo, y están cooperando con las autoridades.

La policía encontró un revolver dentro del vehículo que coincidía con la descripción del arma usada durante el atentado.

Poco antes del arresto se había lanzado una recompensa de 100 mil dólares por cualquier información que llevara a la captura del sospechoso.

El Alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, comunicó en una conferencia de prensa que Rhett se encuentra detenido y será interrogado por los detectives del Departamento de Homicidios del LASD. Rhett permanece arrestado bajo una fianza de dos millones de dólares.

Se cree que Rhett está también involucrado en otro crimen ocurrido el mismo día, 10 de junio, a las 4:50 p.m. en el bloque 1900 de la calle 7 del centro de Los Ángeles.

El diputado víctima del atentado fue identificado como Joseph Gilbert Solano, de 50 años, quien cuenta con 13 años de servicio público. Solando se encontraba vestido de civil y fuera de guardia cuando recibió un disparo por detrás en la cabeza. Después de ser trasladado en condiciones de salud crítica, las investigaciones llevaron a identificar a un joven entre unos 20 y 30 años de edad, blanco, quien cambió su ropa después de escapar de la escena del crimen.

El diputado Solano, encuentra en estado grave en el hospital. Se unió al Departamento del Sheriff en 1999, donde pasó aproximadamente un año, antes de pasar a otro empleo. En 2006, fue recontratado y actualmente está asignado a Access Bureau of Care Bureau.