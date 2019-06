Los Ángeles – Un oficial del Departamento del Alguacil (Sheriff) del condado de Los Ángeles (LASD), que no estaba en servicio, recibió al menos un disparo en la cabeza en un restaurante Jack in the Box en Alhambra, California, publicó La Opinión.

Los hechos ocurrieron este lunes a las 5:45 p.m. aproximadamente en el bloque 2500 del Bulevar West Valley, según el reporte de LASD. Varias personas se encontraban en el restaurante en el momento del incidente.

El oficial de la policía, con 13 años de servicio en el LASD, estaba vestido de civil esperando en la zona de pedidos del restaurante, cuando un hombre se acercó por detrás y le disparó en la cabeza. El agente fue trasladado al Centro Médico del Condado USC, donde se encuentra en condiciones críticas de salud.

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco o hispano de unos 20 a 30 años de edad, y entre 5’09 a 5’11 de altura (1.70 a 1.80 metros de altura). Durante el momento del incidente el hombre llevaba una camisa color vino tinto de botones, una cachucha y gafas oscuras.

Después del acto, el sospechoso abandonó el lugar en una SUV Kia Sorento con placas de papel.

Los investigadores creen que el sospechoso se cambió de ropa poco después. Otra imagen fue publicada del sospechoso usando una camisa negra, pantalones negros quien llevaba una bolsa naranjada.

Investigadores anunciaron que existe un video del tiroteo, el cual no muestra evidencia de un aparente motivo, y el video no tiene audio, por lo cual no se puede determinar si hubo intercambio de palabras, anunció un diputado de la la oficina del Alguacil durante la conferencia de prensa realizada anoche.

“Quien sea que halla cometido este ataque cobarde: no descansaremos hasta que lo encontremos, y nos aseguraremos de que la justicia sea aplicada rápidamente sobre usted”, dijo Alex Villanueva, Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Aún no se ha identificado a la víctima y no se ha ofrecido más información sobre su estado de salud.

Cualquier persona con información sobre este caso puede comunicarse al teléfono 323-890-5500, o a la línea anónima 800-222-8477.