Buscan a adolescente; aparece su foto en portales de tráfico sexual

Trenton – Aviana Weave, una adolescente de 17 años de Nueva Jersey, está desaparecida y la policía le dijo a su madre que una foto suya está apareciendo en portales de tráfico sexual, publicó La Opinión.

Weaver fue vista por última vez el 12 de septiembre en Mount Holly, donde estudia en la Secundaria Regional Rancocas Valley. Ha sido descrita como de raza mixta –afroamericana, blanca e hispana–, tiene ojos marrones, mide 5-4 y pesa 200 libras, según la agencia de niños desaparecidos.

“Tenemos fotos de pornografía y mi hija parecía completamente molesta e infeliz”, dijo Angelica Scarlett a la estación radial New Jersey 101.5. Los investigadores “creen que está (…) detenida contra su voluntad“.

Scarlett fue informada de que su hija podría estar cerca de Broad Street y Erie Avenue en Filadelfia, y recorrió el área con policías. “Estuvimos allí hasta la 1 a.m. (jueves), pero no tuvimos suerte”.

El teléfono de la adolescente fue usado por última vez en el oeste de Filadelfia y desde entonces se ha apagado.

Scarlett le dijo a la estación que recibió un mensaje de texto de un número que no era de su hija, diciendo que Aviana llegaría pronto de la escuela y que la amaba.

“Ella nunca había hecho esto antes”, dijo Scarlett a la estación. “Éste es su último año. Fue a la escuela los primeros días y luego desapareció. Se perdió una cita con el oculista. No tiene ropa. Esto no es como ella. No usa drogas. No tenemos familiares o amigos en Filadelfia. Esto es inusual y aterrador”.