Bebe 'agua de inodoro' en centro de detención y afirma que 'es bastante buena'

Washington – El congresista, Steve King, dio de qué hablar el miércoles cuando les contó a los electores sobre su reciente recorrido por un centro de detención para inmigrantes donde supuestamente se les dijo a las personas detenidas ahí que bebieran agua de los inodoros. Meses antes, los demócratas habían citado estas afirmaciones como evidencia de que los centros de detención eran insalubres e inhumanos, pero el republicano de Iowa insistió el miércoles en que sus preocupaciones fueron exageradas.

“Tomé un trago de allí”, dijo King a la pequeña multitud que se había reunido en el ayuntamiento en Eagle Grove, Iowa. El agua era “en realidad bastante buena”, dijo.

Eso es porque en realidad no era agua del baño. Tal como King continuó explicando, algunas celdas del centro de detención tienen una configuración inusual en la que un lavabo sirve como fuente de agua junto al inodoro. Aunque puede no parecer apetitoso, el agua que proviene del lavabo no proviene del inodoro, por lo que en teoría es seguro beberla.

“No es beber del inodoro”, dijo King. Se bebe de la fuente de agua que está integrada a la parte posterior del inodoro”.

Los comentarios de King reavivaron un debate de hace un mes sobre las condiciones en las estaciones de la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En julio, en medio de informes de que los niños migrantes, separados de sus padres, vivían en la miseria y padecían enfermedades prevenibles, los legisladores demócratas recorrieron dos instalaciones en Texas y expresaron serias preocupaciones sobre las condiciones “atroces y desagradables” que presenciaron.

Después de que la reportera de NBC Maura Barrett compartiera una transcripción de los comentarios de King en Twitter, el congresista respondió con un video que lo muestra a él agachándose para beber de la fuente del inodoro híbrido, dejando escapar un suspiro de satisfacción, sonriendo y declarando que el agua “no está mal”. En su tuit, King acusó a la representante, Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, de ser deshonesta, sugiriendo que el video desacredita lo que él describió como sus “#FakeNews (noticias falsas) sobre su recorrido por la frontera”.

Pero King no hizo referencia a las afirmaciones de la congresista de que la fuente de agua no estaba funcionando en la celda que ella visitó, y que la representante Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, no pudo abrir los grifos del lavabo. Es por eso que a las mujeres migrantes, que carecían de cualquier otra fuente de agua, “se les dijo que podían beber del retrete”, según tuiteó Ocasio-Cortez en julio. Más tarde reiteró tales afirmaciones en una audiencia ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.

Las observaciones de King sobre los centros de detención fueron relativamente leves en comparación con muchos otros comentarios que ha hecho en el pasado. En agosto, fue ampliamente criticado por afirmar que la raza humana ya no existiría si no fuera por la violación y el incesto. Y a principios de este año, sus colegas lo reprendieron después de que lo citaran cuestionando cómo el término “nacionalista blanco” se había vuelto ofensivo, a lo que King respondió comparándose a sí mismo con Jesús.