Aumentan en 200% los asesinatos en el norte de Brooklyn

Nueva York – Aunque los asesinatos en la ciudad de Nueva York alcanzaron en el primer semestre del 2019 un mínimo histórico y se registró una reducción del 5.4 por ciento en delitos graves en general, la realidad en el vecindario que comprende el cuartel 79 de Brooklyn es muy distinta al resto de la Gran Manzana, debido a que se registró un alza de 200 por ciento en el número de muertes violentas, en lo que va de año, publicó el Diario NY.

“Cuando observamos específicamente el norte de Brooklyn, ha aumentado un 86 por ciento la cantidad de arrestos por armas de fuego”, dijo el jefe de Departamento del NYPD, Terence Monahan.

Romy Larius, un guatemalteco que vive en Queens y trabaja en Brooklyn, aseguró que se siente seguro en casi toda Nueva York, pero ha observado que el vecindario de Flatbush donde trabaja,”últimamente se ha puesto muy caliente. Se escuchan los tiros, hay violencia”.

Durante la rueda de prensa de este lunes para presentar las estadísticas mensuales del crimen, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), indicó que enviará refuerzos a esa área, que ha sido señalada en el mapa de ciudad como “problemática”. Cada una de las comisarías del área norte de este condado, contarán con más oficiales y la intensificación del patrullaje.

Cifras oficiales presentadas en conjunto por NYPD y el alcalde Bill de Blasio, detallan que aunque los disparos en la Gran Manzana han aumentado en un 7 por ciento en lo que va del año, en contraste, los asesinatos y las agresiones criminales han disminuido. Otros números que destacan son los delitos en el Subway, que aumentaron en un 0.5 por ciento y al igual que los crímenes de odio, que siguen en alza.

Coaliciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT, uno de los blancos principales de los delitos de odio contra las minorías, reiteraron que “en el caso de este colectivo nunca la Policía podrá dar cifras verdaderas. Por ejemplo, las mujeres transgéneros, no se atreven a denunciar agresiones. Primero, porque no son registrados como crímenes de odio y segundo, porque nos sentimos intimidadas por los funcionarios“. Así lo aseguró, Beany García, activista de Make the Road Nueva York.

“Estamos en la ciudad grande y más segura de Estados Unidos, y es tan segura como siempre lo ha sido, en los tiempos modernos”, dijo el comisionado de Policía James O’Neill, agregando que es importante seguir construyendo relaciones con las comunidades, “persiguiendo sin descanso a quienes cometen delitos violentos”.

Entre tanto, De Blasio celebró que durante las concentraciones multitudinarias del WorldPride 2019 y las festividades del 4 de Julio, los dispositivos de prevención funcionaron como una “maquinaria perfecta”. Además, el mandatario anunció que se está estructurando un plan de salud mental que estará disponible a principios de septiembre en todos las comisarías, “ante el lamentable reporte de seis efectivos policiales que se suicidaron en los últimos meses“.

