Atacan entre 5 a hispano que no quiso darles dinero

Nueva York – “Básicamente querían matarme, querían apuñalarme más veces, pero no tuvieron la oportunidad”, afirmó Roberto Hernández al recordar el brutal ataque que sufrió en el Metro de Nueva York, publicó el Diario NY.

La Policía está buscando a un grupo de cinco sospechosos -tres hombres y dos mujeres- que atacaron a Hernández cuando viajaba en ruta al trabajo en el tren D cerca de Grand Street, en Chinatown, la madrugada del sábado.

“Simplemente me pidieron dinero. Les dije que no tenía, así que me atacaron”, agregó a ABC News.

Primero, los tres hombres comenzaron a golpearlo. Luego uno de ellos se volvió hacia una de las mujeres y le pidió un cuchillo.

El trabajador hispano de 39 años fue golpeado en la cara y apuñalado en el pecho, la cabeza y el brazo. Luego los cinco atacantes salieron del Metro como si nada hubiera pasado.

Hernández recibió tratamiento por las heridas de cuchillo y se siente un poco dolorido, pero agradece que esté vivo.

Nadie ha sido detenido. Quien posea información puede llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.