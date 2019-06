Aseguran familiares que le negaron trasplante a hombre por ser indocumentado

Nueva York – Abigaíl Martínez asegura que su esposo José Antonio no ha podido recibir un trasplante por ser un inmigrante indocumentado.

Dice que desde hace cinco años sus riñones empezaron a fallar y tuvo que someterse a tratamiento de hemodiálisis. Actualmente, los diagnósticos han empeorado, publicó La Opinión.

“Ya no le sirven los riñones. No tenemos el dinero, no tenemos los fondos para que a él lo operen”, comentó Martínez a NY1 Noticias.

“Vas al hospital y tú puedes donar tus órganos aunque seas inmigrante. (Pero) no te pueden dar un riñón, yo creo que es injusto”, afirmó.

El esposo de Abigail se beneficiaría si se aprobase un proyecto de ley propuesto el mes pasado por el asambleísta estatal Félix Ortiz. Una iniciativa similar también es promovida en el senado estatal por Gustavo Rivera.

El proyecto busca fondos para pagar, vía Medicaid, los gastos de cirugía, tratamiento médico y medicamentos de inmigrantes indocumentados que necesiten un trasplante, siempre que tengan un historial de dos años de diálisis.

“Es más o menos un promedio en el que se lleva el procedimiento de dialysis, hasta que se consigue el trasplante”, explicó Ortiz. “Un medicamento, nada más para diálisis de una persona que padece de los riñones, cuesta por lo menos de 2 mil a 3 mil dólares”.

Ortiz contabiliza seis casos de inmigrantes que necesitan trasplante de riñón.

Según la organización ‘Live on NY’, de las cerca de 9,500 personas que se encuentran en todo el estado en la lista de espera de un órgano vital, unas 8 mil requieren un riñón.