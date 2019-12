Arrestan a doctores que buscaban 'salvar vidas' en centro de detención

San Diego – Delante de la oficina central de la Patrulla Fronteriza de San Diego, California, se congregó este martes un grupo de doctores licenciados, estudiantes de medicina, activistas y otros miembros de la comunidad para exigir a los agentes migratorios que les dejaran suministrar vacunas contra la influenza a los inmigrantes internos en centros de detención. Buscaban salvar vidas pero terminaron arrestados, publicó el Diario NY.

En un comunicado, la organización Doctors for Camp Closures denuncia la detención de un grupo indeterminado de personas que pedían “que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos deje de obstruir la atención médica necesaria para prevenir la influenza para migrantes detenidos”.

Tras los intentos fallidos de de llegar a la agencia federal, los doctores acusaron a los oficiales de inmigración de poner en peligro la vida de los menores detenidos y amenazaron con no quedarse callados.

Con acciones como esta, el médico californiano Peter Bretand MD declaró que él y sus compañeros están “protegiendo la salud pública” y “tratando de prevenir muertes adicionales por la influenza”.

Esta propuesta sigue a intentos de la organización de instalar un programa oficial y gratuito contra la influenza en los centros de detención de inmigrantes y ocurre un día después de que tanto el grupo de doctores como activistas de las organizaciones Families Belong Together y Never Again Action se presentarán en la estación de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Chula Vista, en San Ysidro.