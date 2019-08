Arrestan a adolescente por amenazar con masacre en clínica de aborto

Chicago – Cuando agentes federales llegaron la semana pasada a la residencia de Farhan Sheikh en Chicago con una orden de cateo, el adolescente de 19 años sospechaba que estaban allí debido a una “broma” que había publicado en una popular plataforma para compartir memes, según una denuncia dada a conocer el lunes, publicó The Washinton Post.

¿Cuál era publicación presuntamente humorística? Una amenaza de “matar y asesinar a cualquier médico, paciente o visitante” en una clínica de abortos a unas cuatro millas (6.4 kilómetros) de su casa.

"Ya estoy harto de mi estado y sus estúpidas leyes del aborto y con permitir que niños inocentes sean asesinados por los llamados derechos de las mujeres”, supuestamente escribió Sheikh en una de las publicaciones. “No he visto nada más que putas que se desviven por abortar, pero no más. No lo toleraré más. Estoy HARTO. El 23 de agosto del 2019... procederé a matar y asesinar a cualquier médico, paciente, o visitante que vea en el área y no pararé. Consideren esto como una advertencia a cualquiera que esté de visita...”

En otro mensaje escribió, “vengan por mí degeneradas marionetas del gobierno, detenganme si pueden”.

El lunes, Sheikh, quien fue arrestado la semana pasada, fue acusado de transmitir una amenaza, lo cual conlleva una pena máxima de cinco años en prisión, según informaron los fiscales federales en Illinois en un comunicado de prensa. Su arresto es el más reciente de su tipo, ya que las agencias policiacas continúan enfrentando un intenso escrutinio sobre cómo deben manejar las amenazas de violencia en línea después de los recientes tiroteos masivos ocurridos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio.

Un abogado de Sheikh no pudo ser contactado para dar un comentario en la madrugada del martes.