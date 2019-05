Abren 4 carriles de ingreso a México por la garita de San Ysidro

San Diego – Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) anunciaron la apertura de cuatro carriles en dirección sur hacia las instalaciones de la garita de El Chaparral en Tijuana, Baja California.

Los carriles comenzaron a operar a partir de este martes a las 7 de la mañana, dio a conocer El Sol de Tijuana. Lo anterior se anunció luego de que la Administración de Servicios Generales (GSA) de los Estados Unidos completara la construcción de cuatro de los 10 carriles vehiculares y cabinas de inspección sobre la autopista Interestatal 5, que forman parte de la tercera y última fase de expansión de la garita de San Ysidro.

"Estamos entusiasmados por alcanzar otro hito en la construcción del puerto de entrada de San Ysidro, y esperamos operar los carriles y cabinas en dirección sur para realizar inspecciones eficientes y seguras de los viajeros que se dirigen a México en vehículos", expresó Pete Flores, director de campo operaciones en la garita. "Esperamos la finalización del proyecto en su totalidad a finales de este año".

Las nuevas casetas permitirán a los agentes de CBP realizar inspecciones a todos los viajeros en dirección sur como parte de los operativos por detectar armas, violaciones de exportación y fugitivos que han decidido salir de los Estados Unidos. El propósito, informaron los representantes de CBP, es aumentar significativamente el costo de los negocios de las organizaciones criminales, además de cumplir las operaciones fronterizas de forma inteligente, efectiva y estratégica.

Las revisiones han sido denominadas como “Operaciones de Pulso y Búsqueda Repentina” (Pulse and Surge); son cortas y periódicas, por lo que permite a los agentes de CBP abordar los problemas de personal, mantener el elemento sorpresa, contrarrestar el uso de "observadores" por parte de las organizaciones de narcotráfico y administrar el flujo de tráfico saliente.

Antes los largos tiempos de espera que podrían registrarse con los operativos de revisión en dirección sur, la autoridad indicó ser “altamente sensible a las necesidades de la comunidad fronteriza”; debido a esto, trabajarán arduamente para encontrar maneras de acortar los tiempos de espera sin sacrificar la seguridad. “En este momento, no tenemos la intención de cambiar nuestras inspecciones en dirección sur, y no tenemos planes de llevar a cabo inspecciones en dirección sur de la misma manera que las inspecciones en dirección norte”, puntualizaron las autoridades responsables.