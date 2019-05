Comediante presenta queja contra Patrulla Fronteriza

Spokane, Washington – Un comediante de Portland, Oregon, presentó una queja administrativa contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en la que demanda una compensación de 250 mil dólares porque lo bajaron de un autobús en Spokane, Washington.

La denuncia dice que Mohanad Elshieky fue detenido por agentes de la CBP pese a que él presentó documentos válidos de identificación que demostraba que estaba legalmente en el país.

Su queja dice que los agentes se basaron en su raza y lo arrestaron falsamente por unos 20 minutos el 27 de enero.

El gobierno tiene seis meses para conceder, negar o negociar el monto. Si no hay una resolución, Elshiesky pudiera demandar en una corte federal.

Stephanie Malin, vocera de la CBP, dijo que la agencia no podía comentar sobre un litigio en proceso.

“Espero que los mismos funcionarios de inmigración que esperan que yo obedezca la ley hagan lo mismo y respeten mis derechos", dijo Elshieky en un comunicado de prensa. ``Espero que al reclamar por la forma en que los agentes de la Patrulla Fronteriza me trataron, otros no tengan que sufrir el mismo trato degradante que yo sufrí".

Elshieky, que recibió asilo en Estados Unidos en el 2018, fue detenido por la Patrulla Fronteriza en la estación de autobuses de Greyhound en Spokane. Agentes fronterizos le ordenaron bajarse del bus cuando él se aprestaba a viajar a Protland tras actuar en Pullman, Washington.

Elshieky dice que fue interrogado durante 20 minutos por los agentes, que dijeron que sus documentos eran falsos y que él estaba ilegalmente en el país.

La CBP no respondió de inmediato a un pedido de comentario de The Associated Press. Previamente, un vocero de la agencia dijo que Elshieky declaró que era de Libia y les mostró a los agentes una licencia de conducción de Oregon y una tarjeta de autorización de empleo. El vocero dijo que ninguno de esos documentos es considerado válido para satisfacer la ley federal que requiere que los inmigrantes no ciudadanos porten ciertos documentos.