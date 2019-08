Temor a ser reemplazados motiva a tiradores supremacistas

New York – Desde Pittsburgh hasta Christchurch, y ahora El Paso, hombres blancos acusados de llevar a cabo tiroteos masivos han citado el mismo miedo paranoico: la extinción de la raza blanca.

La amenaza del “gran reemplazo”, o la idea de que los blancos serán reemplazados por personas de color, fue citada directamente en la diatriba de cuatro páginas escrita por el hombre arrestado en el asesinato de 22 personas en El Paso durante el fin de semana.

La frase fue acuñada en el 2012 por el autor francés Renaud Camus, cuya escritura sobre el genocidio blanco hace referencia a al menos un siglo de posturas supremacistas blancas. Pero algunos expertos ahora temen que la doctrina del reemplazo sea adoptada más fácilmente por terroristas anglosajones e incluso algunos políticos, creando un clima particularmente peligroso.

“Estas series de tiroteos tienen un elemento de miedo y ansiedad creado por este concepto de ser reemplazado”, dijo Oren Segal, director del Centro de Extremismo de la Liga Anti-Difamación (ADL). “Cuando crees que tu raza se va a extinguir, harás cualquier cosa para protegerla”.

Camus ha tratado de distanciarse de los supremacistas blancos, escribiendo en un correo electrónico a The New York Times que la no violencia es fundamental para su filosofía. Sin embargo, no se retractó al decir que creía que las personas de ascendencia europea blanca corrían el riesgo de ser exterminadas por inmigrantes y personas de color. Si los supremacistas blancos tenían esos puntos de vista, “Bien por ellos”, escribió. “Esa es mi creencia”.

El tiroteo en la ciudad de El Paso, rica en inmigrantes, fue uno de los ataques más mortales en Estados Unidos motivados por el extremismo blanco desde el atentado de Oklahoma City en 1995 donde murieron 168 personas, según la ADL. Casi el 75 por ciento de los asesinatos extremistas cometidos en Estados Unidos en la última década fueron llevados a cabo por personas que defienden la ideología de la supremacía blanca, e ideas como el gran reemplazo, según la investigación de ADL.

Camus cuestionó su papel de inspirar al pistolero acusado en El Paso, cuya diatriba, publicada en línea minutos antes de la masacre, estipulaba que el ataque había sido el resultado de una “invasión hispana de Texas”. Camus también negó haber influido en el hombre acusado de asesinar a 51 personas en los tiroteos en la mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, luego de escribir un documento con el mismo título que el libro de Camus, "El gran reemplazo", antes de llevar a cabo el ataque.