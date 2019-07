Se preparan para redadas, pero ‘la vida no se detiene’: activista indocumentada

Chicago – A pesar de las amenazas de que las deportaciones masivas comenzarían el fin de semana pasado, Doris Aguirre, de 52 años, una madre indocumentada que vive en Cicero, no se quedó en casa. El sábado formó parte de la marcha en el centro de Chicago contra las redadas y, como cada domingo, fue a misa con su esposo y sus hijos, publicó el rotativo Chicago Tribune.

“No podemos detener nuestra vida por el anuncio del presidente (Donald Trump)”, dijo Aguirre, una hondureña que cruzó la frontera en 2000 con su hijo de 9 meses en brazos, contó. Desde entonces y a pesar de haber sido patrocinada por su esposo ciudadano estadounidense, enfrenta una orden de deportación.

Por los últimos 19 años, Aguirre ha luchado para poder arreglar su situación migratoria; y entre abogados de inmigración y papeleo administrativos, dice haber gastado casi 30 mil dólares. Sin embargo, su orden de deportación sigue vigente.

Ante la falta de fondos, Aguirre dijo que hace un mes decidió abandonar su caso y tampoco cuenta con la asesoría de un abogado.

“Estoy sin nada. Igual que hace 19 años cuando llegué”, contó Aguirre, quien asegura no tener ningún historial criminal. “Sigo en las sombras y no sé qué va a pasar conmigo mañana”.

A pesar del miedo y la falta de un estatus legal, dijo que no se esconderá ni permitirá que el miedo la debilite. Un par de años después de llegar a Chicago, dice que se unió a la lucha por los derechos de los inmigrantes y en pro de una reforma migratoria con la organización sin fines de lucro Centro Sin Fronteras y Familia Latina Unida.

“No es la primera vez que anuncian redadas masivas. Ni es la primera vez que nos acosan o intentan causar fobia hacia los indocumentados como yo”, agregó Aguirre. “Una más no nos debe detener. Esta administración no detendrá la lucha”.

Aguirre comentó que no contempla la posibilidad de una deportación. “Nunca me adelanto”, dijo, pero dada la situación y teniendo en cuenta que ya no cuenta con un abogado, preparó a sus hijos.

Izaithell Aguirre, de 17 años y la menor de sus hijas, la ha acompañado en la lucha por su caso y por el de miles de otros padres indocumentados. La joven dice que el participar en las marchas con su madre le da esperanza.

Aun así, sentada en la mesa del comedor de su casa en Cicero, comenzó a llorar al preguntarle si ha considerado que su madre puede ser deportada.

“Sí”, dijo Izaithell. “No me imagino lo que tendríamos que hacer”.

Casi 30 familias que viven en la misma situación de Aguirre se presentaron a un centro de comando para asesorar a familias indocumentadas en Waukegan el pasado fin de semana, informó Julie Contreras representante de Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Familias cuyos padres se consideren en riesgo de deportación, acudieron para preparar cartas de custodia y cartas poder sobre propiedad o cuentas bancarias sin ningún costo.

El abogado John Joanem dijo que decidió donar de sus servicios al ver el pánico en el que se encontraba la comunidad que vive ilegalmente el país.

El sábado habló con algunas familias y les facilitó cartas de custodia y otra asesoría legal. Dijo que en medio de la angustia y el miedo, también notó el amor que las une.

“Entraban padres eh hijos y se notaba la preocupación en sus ojos”, dijo Joanem. “Sentí la necesidad de ayudar para por lo menos asegurar de que esos niños estén a salvo en caso de ser separados de sus padres”.

Hasta el lunes por la tarde no habían reportes de redadas en el área de Chicago. Sin embargo, activistas y líderes comunitarios sugieren a la comunidad mantenerse alerta.

“Si eres indocumentado con o sin antecedentes criminales, tienes derechos al ser cuestionado por agentes de inmigración”, dijo Contreras.

En tanto Aguirre y su hija dicen que seguirán con su vida normal. Una vida que la obliga a aprender a vivir con sufrimiento, pero también con resistencia, contó.

“Sufro por mi madre, quien lleva esperándome 20 años”, dijo Aguirre. “Pero nunca dejaré de luchar por estar con mis hijos y mi esposo por que los amo”.