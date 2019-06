Qué hacer ante nuevo plan de redadas de ICE

Los Ángeles – La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un nuevo plan de redadas, enfocado a inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación, incluyendo a familias completas, así lo confirmó el director interino, Mark Morgan.

“Creo que no podemos eximir a nadie”, dijo Morgan, según un reporte de CNN. “Eso incluirá a las familias”, reportó el Diario NY.

El funcionario no ha explicado si las acciones se enfocarán en inmigrantes que recién ingresaron a la frontera o a cualquier indocumentado, particularmente aquellos con órdenes de una corte en su contra.

Activistas y defensores reconocen que la mayor arma es la información, por ello sugieren a quienes puedan tener algún riesgo de ser capturados, mantenerse alerta y bien informados.

Un primer aspecto a considerar es que todos los inmigrantes en Estados Unidos tienen derechos, por lo que sus procesos deben apegarse a la ley. A continuación las principales sugerencia:

Recomendaciones generales

- No correr: no es recomendable que un inmigrante corra, ya que será una alerta para los oficiales, además de que podría enfrentarse a un cargo criminal.

- Identificación: Un inmigrante tiene derecho a negarse a identificarse, pero nunca debe mostrar una identificación falsa a un oficial, ya que eso traerá problemas legales serios, incluso acusaciones de fraude.

- Comportamiento: Sea firme, pero respetuoso con los agentes, no los confronte ni pelee con ellos.

- No firmar documentos: A menos que un abogado de confianza lo oriente, rechace firmar cualquier documento, ya que podría ser una salida voluntaria del país, lo que se conoce como autodeportación.

- Importante: No lleve consigo matrícula consular o pasaporte.

En la casa

- Si 'la migra' toca a su puerta, tiene derecho a no abrir.

- Si los agentes insisten, pida una orden judicial a su nombre.

- Los agentes podrían ir vestidos de civil o decir que son de la Policía. Tampoco abra.

- Los oficiales podrían usar trucos para ingresar a su casa, como decir que están investigando un crimen, persiguiendo a un fugitivo o que lo quieren ayudar. No abra si no hay una orden judicial.

- Si ICE entra a su casa sin una orden, informe si hay niños, adultos mayores o personas enfermas en su casa y exprese a los agentes que no les permite estar en tu casa.

- Si registran habitaciones o sus pertenencias, dígales que no autoriza su registro.

- Grabe las revisiones o pida a un familiar que lo haga.

En el trabajo

- Si se siente cómodo, recuérdele a su empleador que puede negar el consentimiento de ICE para ingresar al lugar en ausencia de una orden judicial.

- Diga en voz alta “no acepto una inspección".

- Si los agentes de ICE intentan buscar propiedades, bolsos o los bolsillos de alguien en el sitio de trabajo, esto podría ser impugnado más tarde en el tribunal.

- No entregue voluntariamente a ICE ningún documento de identidad, especialmente no un pasaporte extranjero, ya que puede utilizarse contra una persona que no es estadounidense en los tribunales.

- Documente exactamente lo que sucedió tan pronto como sea seguro hacerlo.

- Tal como lo harían en la calle, los trabajadores deberían poder preguntar “¿puedo irme?”

- Si dicen “sÍ”, váyasae con tranquilidad. Si los agentes dicen “no”, pregunte “¿estoy detenido?” Si dicen “sí”, el trabajador debe decir: “quiero mantenerme en silencio y hablar con un abogado”.

En la calle

- Si lo detienen en el auto, solo estacione la unidad y coloque las manos al volante, luego muestre sus documentos si se lo piden, pero si no quiere, los agentes no tienen derecho a revisar su auto.

- Si durante una redada un agente lo cuestiona, tiene derecho a guardar silencio y pedir hablar con un abogado.

- Si no está bajo arresto, tiene el derecho a irse con calma. No está obligado a dar permiso a que lo registren.