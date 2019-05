Chicago – En Phillips Mushroom Farms, el negocio está en auge y a los propietarios les gustaría expandirse, pero no pueden.

No hay suficientes cosechadores, personas que se levanten antes del amanecer para trabajar en invernaderos oscuros recolectando rápidamente los champiñones de sus lechos de cultivo, publicó el Chicago Tribune.

"No hay nadie más", dijo Jim Angelucci, gerente general de la granja en Philadelphia. "Y no es sólo la industria de los champiñones. Todos luchan por los trabajadores".

En medio del renovado énfasis federal en la aplicación de la ley de inmigración, los agricultores experimentan una escasez de mano de obra. Es un problema para prácticamente todas las empresas que dependen de un trabajo manual difícil, pero es especialmente pronunciado en la agricultura, donde los agricultores dependen en gran medida de los inmigrantes, algunos de ellos indocumentados.

En Pennsylvania, la escasez de trabajadores ha afectado de manera desproporcionada a los productores de champiñones, lácteos y otros.

En New Jersey, Dory Dickson, directora de la organización de voluntarios Migrant Worker Outreach, con sede en Medford, mencionó que las granjas locales tienen sustancialmente menos trabajadores este año que en anteriores.

El cultivo y la recolección de champiñones es una habilidad "y algunas personas simplemente no la tienen", destacó Megan Klotzbach, gerente reguladora de Mother Earth Organic Mushrooms en Landenberg, Pennsylvania. Más allá de eso, comentó, el temor a la deportación ha hecho a algunos indocumentados (desde hace mucho tiempo básicos para el trabajo agrícola) regresar a sus países de origen. "Lo que realmente necesitamos", agregó, "es una reforma migratoria".

Mientras tanto, algunos cultivadores de champiñones y productores lecheros desesperados por mano de obra, comenzaron a recurrir a lugares que antes no consideraban, como los programas de liberación de presos para actividades laborales, organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad visual a encontrar empleo y otros grupos que ayudan a los veteranos a encontrar trabajo. Si bien los programas han tenido un éxito mixto, en general no "tienen impacto", afirmó Klotzbach.

El trabajo de un recolector de setas es "difícil de vender", dijo Stephanie Chapman, directora de gestión de recursos humanos de Phillips Mushroom Farms. Los puestos de tiempo completo requieren que los trabajadores recolecten seis días a la semana, incluidos los feriados. Las jornadas comienzan temprano y el trabajo puede ser difícil, ya que los trabajadores tienen que inclinarse entre los estrechos lechos de cultivo de madera y mal iluminados de las setas, cuchillo en mano, y cortar delicadamente miles de champiñones pieza por pieza. Los cosechadores son recompensados con un bono (por una cantidad que Chapman se negó a revelar) por recolectar con mayor rapidez.

"Uno de los mayores problemas en la agricultura y la producción de lácteos es que los ciudadanos estadounidenses ya no quieren trabajar así", señaló Christian Landis, propietario de Worth the Wait Farm, una empresa de productos lácteos en Stevens, Condado de Lancaster. "Y los inmigrantes, ilegales o legales, son los únicos dispuestos a asumir el reto de ocupar estos puestos".

La falta de trabajadores es tan pronunciada que algunas granjas de champiñones, como Phillips, simplemente no pueden recolectar su último ciclo de cosecha.

Los productores de lácteos, sumidos en un mercado lechero en dificultades, han visto disminuir aún más sus márgenes de ganancias a medida que se esfuerzan por encontrar trabajadores.

"Se está poniendo muy feo", añadió Caroline Novak, subdirectora de Professional Dairy Managers of Pennsylvania, una asociación de la industria en Harrisburg. "Honestamente, son trabajos sucios. Pagan muy por encima del salario mínimo, pero son trabajos sucios. Estás detrás de las vacas, entras y sales en medio de la lluvia, la nieve, el aguanieve y el granizo".

La reducción de la mano de obra, combinada con la caída de los precios de la leche, explicó, ha obligado a algunos productores a reducir el tamaño de su negocio y a otros a posponer los planes para pasar a la maquinaria de ordeña robótica.

Las granjas de champiñones logran mantenerse a flote, aunque algunos aseguran que las operaciones no son lo que eran antes.

"Solíamos tener siempre gente entrando, y no hemos visto eso en los últimos cinco años", informó Klotzbach, de Mother Earth Organic Mushrooms. "Los trabajadores no se sienten felices con el país, o quieren estar aquí. Muchos de ellos simplemente regresan a casa y no saben si volverán o no".

Sin embargo, las granjas de champiñones como Phillips han logrado retener a algunos trabajadores durante décadas, como J. Trinidad Pérez, de 54 años, un empleado por 32 años que asegura haber llegado legalmente desde Guanajuato, México, en 1985 y ahora trabaja como supervisor de cosecha. Phillips atribuye la retención a que ha invertido en vivienda en el lugar, planes de jubilación, días de vacaciones y cobertura médica para seguir siendo una propuesta atractiva para los posibles empleados que tienen una variedad de granjas de champiñones entre las que pueden elegir para trabajar en el sur del Condado de Chester, Pennsylvania.

Aun así, la próxima generación de trabajadores está lejos de estar garantizada cuando los hijos de los recolectores de champiñones, muchos de los cuales nacieron y se criaron en EU, quieran trabajar en otra industria, recalcó Klotzbach.

Tal como están las cosas, los trabajadores agrícolas actuales asumen más responsabilidades a medida que hay menos empleados disponibles, reportó Kathleen Sexsmith, profesora asistente de sociología rural en Penn State-University Park quien entrevistó a 60 trabajadores de granjas de champiñones del Condado de Chester originarios de América Latina como parte de su investigación de un año sobre la escasez de mano de obra en la industria. "Su jornada de trabajo se vuelve muy larga", subrayó.

Su investigación encontró que los trabajadores a menudo trabajan de 5 am a 5 pm, cuando deberían salir a la 1 o 2 de la tarde.

Es una situación similar para los trabajadores lecheros, quienes laboran "hasta que se completa el trabajo", puntualizó Landis, el productor lechero.

"Los trabajadores estadounidense en general ya no quieren trabajar en estos horarios", concluyó. "Y, francamente, si no existiera la fuerza laboral de los inmigrantes, habría un gran vacío en la fuerza laboral de la industria agrícola en todos los sectores".