Chicago – Después de dos semanas de iniciado el programa piloto de scooters eléctricos en Chicago, los 2 mil 500 patines se han popularizado, con 60 mil viajes en la primera semana. Pero los usuarios están ignorando las normas estrictas de seguridad establecidas por la ciudad, publicó el diario Chicago Tribune.

La gente está conduciendo sus scooters eléctricos sobre la banqueta y en el sendero The 606 ーdos lugares donde los scooters están prohibidos ー y también en contra del tráfico en las calles.

Algunos viajan con dos personas en un scooter. Se han observado niños viajando en los scooters a pesar de la regla que los conductores tienen que tener más de 18 años, o 16 con el consentimiento de los padres o un tutor.

Se han encontrado scooters estacionados ilegalmente, incluyendo en medio de la baqueta, en The 606 y mucho más afuera de los espacios demarcados del programa de piloto, tal como en Union Station y cerca del Thompson Center en el centro de Chicago.

También hubo un incidente en el que una persona que viajaba en un scooter se estrelló con un ciclista, dejando al ciclista muy mal herido, de acuerdo con la Policía de Chicago.

“Normas que no son ejecutadas no son normas”, dijo Bryan Greening, cofundador del despacho de abogados LegalRideShare, que se especializa en casos de viajes-compartidos. “Lo hemos visto en otras ciudades grandes y lo estamos viendo en Chicago. Es el ‘Wild West’”.

Chicago se está encontrando con muchos de los problemas que los scooters eléctricos compartidos han causado en otros lados. Justo la semana pasada en Nashville, el alcalde David Briley le pidió al concejo municipal que eliminara el programa de la ciudad después de la muerte de alguien que viajaba en scooter.

Oficiales de Chicago dicen que van a aumentar la campaña de educación para promover uso seguro de los scooters, mientras que también van a trabajar con las compañías para asegurar que los aparatos se mantengan dentro del área demarcada.

El 15 de junio, 10 compañías distribuyeron los 2,500 scooters a un área de 50 millas cuadradas bordeada por Irving Park Rd. en el norte, el río Chicago en el sur, y la Halsted St. al oeste de la ciudad.

Durante el programa piloto, que terminará el 15 de octubre, la ciudad espera determinar si los aparatos mejoran el acceso a transportación, reducen el uso individual de autos y proveen formas de llegar al transporte público.

Pero la cantidad de usuarios es sólo una de las métricas para evaluar al programa, y oficiales buscan “todas formas de mejorarlo”, dijo Isaac Reichman, portavoz del Departamento de Asuntos de Negocio y Protección de Consumidores.

Chicago emitió autorización a Bird, Bolt, gruv, Jump, Lime, Lyft, Sherpa, Spin, VeoRide y Wheels, dándole permiso a cada compañía de operar 250 scooters en la ciudad.

Los Scooters eléctricos pueden ser localizados y rentados vía teléfono usando una app, aún las compañías tienen que proveer una forma para que la gente pueda rentarlos sin su teléfono. Los precios varían — la mayoría se desbloquean a un costo de $1 y cobran 15 centavos cada minuto. Jump cobra 30 centavos cada minuto.

Las compañías de los scooters educan a los conductores sobre las normas de seguridad por medio de sus aplicaciones, pero la ciudad ha requerido que adjunten tarjetas laminadas con instrucciones a los scooters. Al final del viaje los conductores tienen que tomarle una foto en el lugar que estacionaron el scooter, y los que se estacionan ilegalmente reciben llamadas por teléfono y textos, dicen las compañías.

Los conductores que ven un scooter estacionado en un lugar incorrecto pueden llamar a la compañía vía el número en el scooter o reportarlo llamando a la línea de servicio de la ciudad, 311.

Alex Nesic, el cofundador y líder de negocios de gruv scooters, dijo que su compañía está encontrando las “estrategias adecuadas” para enfrentar los problemas en lo que los conductores se van acostumbrando a la tecnología.

“No sentimos que la estrategia de (corregirlos) va a hacerse popular”, dijo Nesic.

Por ejemplo, los conductores que se siguen estacionando equivocadamente —tal como enfrente de una parada de autobuses — recibirán un recordatorio de la compañía, dijo Nesic.

Conductores que se estacionan afuera del área del programa piloto o en The 606 reciben una multa de 15 centavos cada minuto, pero no se implementarán máximas penalidades, dijo Nesic.

“Si alguien se estaciona en un lugar equivocado, nuestro centro de llamadas es diligente para darse cuenta y llamarle al usuario”, comentó Nesic. Si conductores se dan cuenta que recibieron multa por estacionarse afuera del área de piloto, “nos llaman y le podemos abonar algo de dinero”.

El departamento de negocios de la ciudad está en comunicación con las compañías para asegurar que los scooters se queden en la misma zona, y el Distrito de Parques está trabajando en poner señalizaciones en la entrada de The 606 para mantener a los scooters afuera del sendero. Las tarjetas laminadas no especifican que viajar en The 606 está prohibido.

El portavoz de la Policía de Chicago Anthony Guglielmi no sabe si alguien ha sido multado por usar un scooter incorrectamente.

“Yo creo que la ciudad ha sido directa sobre que no tienen muchos recursos para la ejecución de las normas de los scooters”, dijo Kyle Whitehead, el portavoz para Active Transportation Alliance, un grupo de apoyo a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte.

Un requisito en el programa piloto es que las compañías participantes tienen que poner 25% de los scooters en las dos áreas designadas como “prioridad”, localizadas al oeste de Pulaski Rd. y al norte de Chicago Ave., y al oeste de Kedzie Ave. y al sur de la Chicago Ave.. Eligieron estos áreas porque no son muy recorridos por el sistema de bicicletas Divy en comparación a otras partes de la ciudad.

No está claro que tan bien han obedecido este requisito. Un reportero que buscaba scooters en los vecindarios de Avondale y Hermosa encontró que los aparatos estaban esparcidos, y era casi impráctico llegar a los scooters a pie. Pero había varios scooters en áreas como Wicker Park y Fulton Market.

El jueves, poco antes de las 8 am, dentro del área de prioridad, la aplicación de scooters de Wheels mostraba que todos los scooters estaban al este de Western Ave., al sur de North Ave., y al norte del Eisenhower Expressway.

Más tarde, una revisión de la aplicación de Wheels mostró una distribución más grande, a pesar de que casi todos los scooters seguían en el norte. Un representante de Wheels nunca regresó las llamadas.

Reichman dijo que la ciudad está trabajando con las compañías para asegurar que los scooters están distribuidos en las áreas de prioridad cada mañana y actuarán en contra de las compañías que no cumplan con esos requisitos.

“Estoy preocupada que algunas de las provisiones de equidad no están siendo completamente implementadas”, dijo Kate Lowe, asistente de profesor en el Departamento de Planeamiento Urbano y Reglas en la University of Illinois at Chicago.

La ciudad también ha prometido que las compañías harán que los scooters estén disponibles para los usuarios que no tienen teléfono o tarjeta bancaria o tarjeta de crédito. No aparecen instrucciones de cómo rentar sin tener teléfono en el sitio web de la ciudad, y obtenerla de las compañías puede incomodar.

W. Robert Schultz III, organizador de campañas de la Alianza de Transportación Activa no tiene smartphone y no ha averiguado cómo puede rentar un scooter. “Es decepcionante”, dijo Schultz.

Un reportero intentó llamar a todas las compañías para averiguar cómo podría rentar un scooter sin un smartphone y recibió respuestas diferentes — los servicios de atención al cliente de Jump, Lime y Lyft dijeron que era imposible, a pesar del recordatorio de los requisitos de la ciudad.

De las 10 compañías, solamente Bolt contestó inmediatamente por telefono y ofreció entregarle directamente un scooter al usuario y enseñarle cómo inscribirse.

Lowe dijo que otro problema que tiene con el programa piloto es que hay muchas compañías y cada una tiene su propia aplicación. “No quiero bajar tantas aplicaciones. Es mucho para controlar”, agregó Lowe.