Carpintero construye cruces para víctimas de tiroteos

Las víctimas del tiroteo masivo de Dayton son recordadas por un hombre que ha estado viajando por todo el país colocando cruces después de las tragedias, informa WKRC desde Dayton, Ohio.

Greg Zanis hace las cruces él mismo. Ya se dirigía a El Paso, Texas, cuando se enteró del tiroteo de Dayton.

Zanis acaba de llegar a Dayton el miércoles por la noche y desde entonces ha sido abrazado y agradecido.

“Nunca había experimentado algo así en 20 años, dos consecutivos [tiroteos masivos]”, dijo Zanis.

Zanis condujo directamente desde El Paso, donde colocó cruces para las personas asesinadas en el tiroteo masivo de Walmart.

Y el miércoles fue a colocar cruces para las nueve víctimas del ataque de Dayton.

“Estoy haciendo de estas nueve personas una familia unida, y aún no lo saben, pero durante años se encontrarán y se amarán”, dijo Zanis.

Él dice que esto reunirá a las familias de las víctimas, una a una.

“No lloran porque se dan cuenta de que todos están recordando a su familiar aquí. Uno pensaría que estarían [llorando]. Yo soy el que termina llorando”, dijo Zanis.

Zanis ha estado haciendo esto por más de 20 años. Él dice que ha hecho casi 29 mil cruces. De ellas, 21 mil son para personas que fueron asesinadas por violencia armada. Él ha estado cruzando el país cada vez que sabe de tragedias.

“Cuando estaba en Virginia Beach, podía oler el océano, pero no fui”, dijo Zanis.

Paga todo de su bolsillo, pero la gente le ofrece dinero por su tiempo y esfuerzo.

“Dije que no. Este es mi privilegio, hacer esto ”, dijo Zanis.

Zanis Crosses for Losses se ha convertido en un proyecto de por vida para Zanis, quien lo inició después de que su suegro fue asesinado en 1996.

“Me encanta lo que estoy haciendo porque me ayuda. Les ayuda y muestra el país, y vas a escuchar “Lo que sea [Ciudad] Strong”. Diablos, no es “America Strong”. No estamos dejando que esto nos defina”, dijo Zanis.

Todavía es duro para él a pesar de que lo ha hecho con tanta frecuencia. “Estoy dejando un pedazo de mi corazón aquí. Eso es realmente algo difícil de hacer “, dijo Zanis.

Él dice que nunca va a ningún lado a menos que sea invitado. Él dice que después de unas semanas reunirá a las familias de las víctimas y les permitirá decidir qué hacer con las cruces.

Zanis también pone cruces en desastres naturales en todo el país, incluido el Camp Fire en Paradise, California, donde murieron 89 personas.