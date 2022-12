Xbox subiría precio de próximos juegos exclusivos

Ciudad de México.- No es un buen momento para ser gamer, pues luego del aumento del precio del PS5 en México anunciado por Sony, ahora Xbox informó de un posible incremento en los próximos lanzamientos exclusivos para sus consolas de nueva generación, al menos en Estados Unidos.

Un vocero de Microsoft reportó a IGN que sus títulos triple A destinados para Xbox Series X/S, como los próximos lanzamientos Forza Motorsport, Redfall y el mismo Starfield pasarán de costar 60 dólares (mil 184 pesos al tipo de cambio de hoy) a 69.99 dólares (mil 381 pesos).

Según la persona que dio esta información, esto se debe a la complejidad técnica de estos juegos y los costos de desarrollo, aunque aseguró que estos títulos estarán disponibles desde el primer día en Game Pass.

La compañía no ahondó en detalles sobre el aumento de precios en otras regiones, solo que por el momento no subirán los costos para que las personas aprovechen y compren juegos durante estas vacaciones.

No se explicó tampoco si el precio del Xbox Game Pass tendría un aumento. Lo último en torno a este tema fue lo dicho por Phil Spencer, jefe de Xbox, quien dijo a finales de octubre que los precios no se podrían mantener tal como estaban, en referencia a la consola, juegos y su servicio de suscripción.

Xbox sería la última compañía en aumentar los precios de sus juegos, pues otros desarrolladores como Sony, Take-Two, Ubisoft y Valve han aumentado el costo de títulos en sus tiendas en línea.

Este eventual aumentos de precios tocaría a Starfield, título triple A de Xbox que ha sufrido retrasos, lo que no augura buenas noticias para la compañía, quien este año no tuvo ni un solo lanzamiento de primer nivel, mientras que Sony se llevó todos los aplausos con las buenas críticas que ha cosechado God of War: Ragnarok.