Video: Revela Nintendo los videojuegos Indie más vendidos del 2021

Ciudad de México— Con un video especial, Nintendo reveló los videojuegos independientes que vendieron más copias durante 2021 en Nintendo Switch.

Estos fueron los indies más populares entre los seguidores de la 'Gran N', en orden de aparición en el video que dura 2 minutos con 20 segundos:

-Cyber Shadow.

-Unpacking.

-Tetris Effect: Connected.

-Stick Fight: The Game.

-Curse of the Dead Gods.

-Ender Lilies.

-Doki Doki Literature Club Plus!

-Spelunky 2.

-Road 96.

-Subnautica/Subnautica: Below Zero.

-Littlewood.

-Islanders Console Edition.

-Slime Rancher: Plortable Edition.

-Eastward.

-Axiom Verge 2.

Nintendo no compartió cifras para mostrar específicamente cuántas copias vendió cada uno de estos títulos, pero afirma que fueron los que obtuvieron mejores números durante el año.

Es importante mencionar que algunos de estos títulos tienen descuento especial por la venta Indie World Holiday Sale, que terminará a las 02:00 a.m. del 1 de enero del 2022.

Algunos de los juegos que tienen un descuento por tiempo limitado son Axiom Verge 2, Doki Doki Literature Club Plus!, Slime Rancher: Plortable Edition, Subnautica/Subnautica: Below Zero, Islanders Console Edition, Cyber Shadow y Curse of the Dead Gods. Ender Lilies también tiene un descuento temporal, por separado de esta venta especial.