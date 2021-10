Un auto que vuela ¡y sin alas!

Monterrey.— El mercado automotor no sólo está avanzando hacia un futuro sustentable con modelos híbridos y eléctricos, sino que, además, no hay semana que no se muestre un nuevo prototipo de automóviles, taxis, motos y hasta autobuses capaces de volar, destaca ABC News en un reportaje.

El último en sumarse a esta larga lista es Cityhawk, un modelo que, además de ser eléctrico, resalta por ser el primer coche con las características de que no lleva ni alas ni hélices externas.

La compañía Urban Aeronautics, con sede en Israel, presentó este nuevo proyecto que captó la atención de todos los amantes del motor y la aviación.

El vehículo, que despega y aterriza de forma vertical, puede alojar a cinco pasajeros y está pensado como taxi o como vehículo de emergencias médicas, lo que significa que podría realizar varios viajes en un día.

Pero la pregunta principal es ¿cómo puede volar sin hélices? Muy sencillo, este diseño viene equipado con una innovadora tecnología conocida como "fancraft" que está basada en rotores especiales con dobles conductos cerrados.

Dicho sistema disminuye el ruido de manera considerable, tanto dentro como fuera de la cabina, y aumenta la estabilidad general aun habiendo turbulencias.

Además de esto, dispone de sistemas autónomos que permiten detectar edificios y obstáculos cercanos, por lo que se adaptaría al tráfico aéreo sin problema.

¿Lo mejor? puede volar en cualquier momento del día y en cualquier condición meteorológica, según reportó ABC.

Para que este vehículo pueda volar de forma sustentable, Urban Aeronautics se asoció con la compañía californiana Hypoint para incluir la tecnología de pila de combustible que funcionará con hidrógeno, otro de los componentes con los que más se está experimentando en los últimos meses.

El Cityhawk dispone de asientos cómodos, varias pantallas táctiles y conectividad WiFi, características que según la compañía lo llevarán a ser tan acogedor como un coche de lujo.

Desde Israel ya realizaron un primer encargo para usarlo como ambulancia.

Las primeras pruebas aéreas se llevaron a cabo con éxito hace un par de meses.