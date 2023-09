Reto de Tesla: librar Arroyo El Obispo

Monterrey, México.- La Gigaplanta de Tesla en Santa Catarina tendrá el desafío de librar y no afectar el cauce del Arroyo El Obispo, que divide los dos polígonos del predio de 260 hectáreas donde se construirá la fábrica.

En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la armadora ante la Semarnat el pasado 31 de julio, para solicitar el cambio de uso de suelo forestal a industrial, se afirma que en el cauce federal no se harán labores de desmonte ni se afectará.

"Este arroyo por sus dimensiones es considerado de jurisdicción federal", se detalla en el documento de 473 hojas, del que EL NORTE tiene copia.

"No se realizará ninguna actividad dentro de la zona federal del Arroyo El Obispo, por lo que ésta permanecerá en sus condiciones actuales, además que se cuidará que las actividades de cambio de uso de suelo no tengan un impacto sobre el arroyo".

Además, se reconoce que en el predio hay varias corrientes de agua superficial intermitentes, que desembocan al arroyo.

"Debido a que no se llevarán a cabo actividades productivas, no se utilizará agua para dichos fines, y no existirá modificación en las características del agua", establece el documento.

En el tema ambiental, se estima rescatar 16 mil 798 especímenes y adicionalmente se reproducirán 30 mil 114 especímenes vegetales.

Según la información del documento, dos hectáreas del predio serán habilitadas como vivero para mantener y reproducir ejemplares vegetales rescatados.

Entre las tareas a realizar para remediar la zona están el trazo, instalación de infraestructura temporal, marcación de especímenes de flora a rescatar, ahuyentamiento de fauna, desmonte, despalme, aprovechamiento de suelo fértil, instalación de vivero, reforestación ex-situ e insitu, según se estipula en el estudio.

Ayer se publicó que la Gigaplanta de Tesla en Santa Catarina arrancaría operaciones a inicios del 2027 y no en 9 meses como había prometido el Gobernador Samuel García en marzo pasado.