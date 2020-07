Qué hacer si se sobrecalienta el celular

Tomada de Internet

Quizá en alguna ocasión no pudiste usar tu celular y notaste un mensaje advirtiendo que se sobrecalentó. No es algo para alarmarse, pero debes tener cuidado para que no vuelva a pasar.

Al igual que las computadoras, los smartphones tienen un procesador que se calienta entre más uso tenga, pero, a diferencia de una computadora de escritorio, no tiene un ventilador que le dé oportunidad de enfriarse.

Aunque los fabricantes usen chips para evitar que se sobrecalienten, en ocasiones no es posible debido a todo lo que hacemos en él.

¿Por qué se calienta de más? Puede ser por varias razones.

• La batería está dañada. Si la batería de ion de litio tiene daños puede arder. Lo mejor es apagar el celular e ir con un profesional para cambiarla, así evitarás accidentes.

• Lo dejaste mucho tiempo al sol. Esto es muy común. No hacen falta temperaturas muy altas, ya que el celular absorbe rápidamente el calor. Para que se enfríe llévalo a un lugar más fresco.

• El procesador no aguanta todas las tareas que haces. Si pones videojuegos en 3D o editas videos quizá se sobrecaliente. Lo único que pasará es que la batería se acabe más rápido. Tal vez quieras cambiar tu celular por uno más potente.

• Se está actualizando. El cambio a un nuevo sistema operativo lo calienta de más, ya que tiene que procesar mucha información. Si después de una semana persiste el calor de más es necesario que contactes a tu proveedor.