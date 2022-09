Presentan Apple Watch con sensor de temperatura

Ciudad de México.- Apple presentó los nuevos diseños del iPhone, Apple Watch y Airpods en una conferencia en su sede de Cupertino, California.

Apple abrió su evento 'Far Out' anunciando los detalles del Watch Series 8, su nuevo reloj inteligente que integrará como principales novedades un sensor de temperatura corporal y una función para alertar en caso de que detecte que has sufrido un choque.

PUBLICIDAD

El sensor de temperatura corporal podrá servir para monitorear los ciclos menstruales y advertir sobre alguna alteración que puedan indicar algún problema de salud.

Además, incorpora una función para que en caso de que detecte que has sufrido un accidente, el reloj pueda notificar en automático a los servicios de emergencia.

El dispositivo se pondrá a la venta el 16 de septiembre y estará disponible en Estados Unidos desde los 249 dólares para el modelo GPS.