Podría ser 2022 un año crucial para el auge de los autos eléctricos

The New York Times The New York Times

Nueva York.- Las ventas de automóviles que funcionan únicamente con baterías aumentaron en Estados Unidos, Europa y China el año pasado, mientras que las entregas de vehículos de combustibles fósiles se estancaron. La demanda de autos eléctricos es tan fuerte que los fabricantes exigen a los compradores que realicen depósitos con meses de anticipación. Y algunos modelos se agotaron efectivamente durante los próximos dos años. Los autos que funcionan con baterías están teniendo un momento decisivo y entrarán en la corriente principal este año cuando los fabricantes de automóviles comiencen a vender versiones eléctricas de uno de los tipos de vehículos favoritos de los estadounidenses: las camionetas. Su llegada representa la mayor revolución en la industria automotriz desde que Henry Ford introdujo el Modelo T en 1908 y podría tener consecuencias de gran alcance para los trabajadores de las fábricas, las empresas y el medio ambiente. Las emisiones de los tubos de escape se encuentran entre los mayores contribuyentes al cambio climático. Si bien los vehículos eléctricos aún representan una pequeña porción del mercado (casi el 9 por ciento de los autos nuevos vendidos el año pasado en todo el mundo eran eléctricos, frente al 2.5 por ciento en 2019, según la Agencia Internacional de Energía), su rápido crecimiento podría hacer de 2022 el año en que la marcha de los coches a batería se haga imparable, borrando cualquier duda de que el motor de combustión interna se tambalea hacia la obsolescencia. La proliferación de autos eléctricos mejorará la calidad del aire y ayudará a frenar el calentamiento global. El aire en el sur de California ya es un poco más limpio gracias a la popularidad de los vehículos eléctricos allí. Y el auge es una rara y buena noticia para el presidente Biden, a quien le ha costado hacer avanzar su agenda climática en el Congreso. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar