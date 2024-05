Nintendo confirma sucesora de Switch

Tokio, Japón.- Nintendo dará la información sobre la consola que sucederá a la Nintendo Switch a más tardar en marzo de 2025, anunció Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, en Twitter, ahora X.

La compañía también anunció el martes sus previsiones anuales, con un beneficio neto previsto de 300 mil millones de yenes (mil 940 millones de dólares), lo que supondría una caída de casi el 40 por ciento en un año. También espera una disminución del 20 por ciento en las ventas durante este periodo.

Las cifras se sitúan muy por debajo de las estimaciones medias de los analistas y subrayan el reto que supone para la empresa seguir dependiendo de un hardware obsoleto.

Sucesión consolera

Los rumores sobre la consola que reemplazará a la Switch empezaron hace años. En febrero pasado, varios medios afirmaron que el lanzamiento, previsto este año, podría posponerse hasta 2025 y desde entonces las acciones de Nintendo cayeron caído cerca de un 13 por ciento.

Nintendo Switch fue lanzada en marzo de 2017, ha vendido más de 141 millones de unidades, anunció Nintendo el martes. Es la tercera consola más vendida en la historia de los videojuegos detrás de la Sony PlayStation 2 y la Nintendo DS.

Serkan Toto, de la firma Kantan Games, consideró que la Switch puede superar a sus dos competidores, Xbox Series de Microsoft y PlayStation 5 de Sony.

"Si Nintendo continúa vendiéndola (Nintendo Switch) durante algún tiempo después del lanzamiento (de la consola sucesora), es posible", estimó el analista en X.

Los movimientos de la gran N

Nintendo comunicó a principios de año a sus proveedores y socios de software que retrasaba el lanzamiento de la consola de nueva generación hasta marzo de 2025 o más tarde, desechando un plan inicial de lanzarla a finales de este año, informó Bloomberg.

También es probable que el creador de los juegos de Super Mario Bros. retenga lanzamientos importantes de sus franquicias más populares para ayudar a impulsar las ventas iniciales de la próxima máquina.

La versatilidad y el espíritu familiar de la Switch, desarrollada bajo la supervisión de Satoru Iwata, creador y ex presidente de Nintendo, la han convertido en una de las piezas de hardware más exitosas de la compañía.

Pero la historia de la firma ofrece un cuento con moraleja: una década antes, la Wii U no logró continuar el éxito de la Wii, otro de los grandes éxitos de Nintendo.

Nintendo ha estado impulsando su servicio de suscripción Nintendo Switch Online para atraer a nuevos clientes a comprar el dispositivo y cultivar una amplia base de usuarios para la próxima consola. La empresa de 134 años también está recurriendo a su incipiente negocio cinematográfico en busca de nuevos ingresos.

Tras el éxito de taquilla de "Super Mario Bros. La película" el año pasado, Nintendo está desarrollando una película live action basada en The Legend of Zelda, que coproducirán Shigeru Miyamoto, creador del juego, Avi Arad, fundador de Marvel Studios, y distribuirá Sony Pictures. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

Con información de AFP y Bloomberg