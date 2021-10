Lucha Facebook con las características que lo solían definir

Nueva York— En 2019, los investigadores de Facebook comenzaron un nuevo estudio de una de las características fundamentales de la red social: el botón de Me gusta.

Examinaron lo que la gente haría si Facebook eliminara el ícono del pulgar hacia arriba y otras reacciones emoji de las publicaciones en su aplicación para compartir fotos en Instagram, según documentos de la compañía. Los botones a veces habían causado "estrés y ansiedad" a los usuarios más jóvenes de Instagram, encontraron los investigadores, especialmente si las publicaciones no recibían suficientes Me gusta de los amigos.

Pero los investigadores descubrieron que cuando el botón Me gusta estaba oculto, los usuarios interactuaban menos con publicaciones y anuncios. Al mismo tiempo, no alivió la ansiedad social de los adolescentes y los usuarios jóvenes no compartieron más fotos, como la compañía pensó que podrían hacerlo, lo que generó una mezcla de resultados.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, y otros gerentes discutieron sobre ocultar el botón de Me gusta para más usuarios de Instagram, según los documentos. Al final, se implementó una prueba más grande con una capacidad limitada para "construir una narrativa de prensa positiva" en torno a Instagram.

La investigación sobre el botón de Me gusta fue un ejemplo de cómo Facebook ha cuestionado las características fundamentales de las redes sociales. A medida que la compañía ha enfrentado crisis tras crisis por desinformación, privacidad y discurso de odio, un tema central ha sido si la forma básica en que funciona la plataforma ha sido la culpable de las características que han hecho que Facebook sea Facebook.

Además del botón Me gusta, Facebook ha examinado su botón de compartir, que permite a los usuarios difundir instantáneamente el contenido publicado por otras personas; su característica de grupos, que se utiliza para formar comunidades digitales; y otras herramientas que definen cómo se comportan e interactúan en línea más de 3 mil 500 millones de personas. La investigación, presentada en miles de páginas de documentos internos, subraya cómo la empresa ha lidiado repetidamente con lo que ha creado.

Lo que encontraron los investigadores a menudo distaba mucho de ser positivo. Una y otra vez, determinaron que las personas hicieron un mal uso de las características clave o que esas características amplificaron el contenido tóxico, entre otros efectos. En un memorando interno de agosto de 2019, varios investigadores dijeron que era la “mecánica central del producto” de Facebook, es decir, los conceptos básicos de cómo funcionaba el producto, lo que había permitido que la desinformación y el discurso de odio florecieran en el sitio.

“La mecánica de nuestra plataforma no es neutral”, concluyeron.