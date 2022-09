Llegará secuela de Breath of the Wild en 2023

Ciudad de México.— A través de un tráiler durante su conferencia Nintendo Direct, la compañía nipona anunció la fecha de lanzamiento para la secuela del aclamado título The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será el nombre que llevará la continuación de la mítica franquicia en Nintendo Switch. Este juego verá la luz el 12 de mayo de 2023, informó la empresa japonesa.

El anuncio lo hizo Yoshiaki Koizumi, la persona guía del evento, y fue lo último dado a conocer por Nintendo en el evento.

"El siguiente tráiler es nuestro último anuncio del día", afirmó Koizumi, quien extendió la mano al frente para dar paso al video.

Durante Nintendo Direct también participó Shigeru Miyamoto, quien reveló el lanzamiento de Pikmin 4, franquicia de videojuegos creada por él, título que llegará en 2023, pero no especificó la fecha exacta.

En el evento fueron presentados más de 30 juegos, entre los más destacados se encuentran: Kirby's Return to Dream Land Deluxe (juego de Wii que será lanzado en Switch), Disney Speedstorm, Sifu, Bayonetta 3, Mario Kart 8 Deluxe, Mario + Rabbids: Sparks of hope, entre otros títulos sobre todo del tipo RPG.