Limitan a nuevas apps de mensajería

Associated Press

Ciudad de México— El que WhatsApp esté incluida sin costo adicional en la mayoría de los planes de prepago y pospago que ofrecen los operadores podría ser un freno para que los usuarios migren a otras apps como como Telegram o Signal, aseguraron especialistas.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), comentó que las redes sociales y las apps incluidas en el servicio móvil que ofrecen los operadores también funcionan para retenerlos y fidelizarlos, pero eso no va a desincentivar que una minoría se cambie a otra app de mensajería.

"Los usuarios que quieran cambiar de app lo harán porque no quieren que sus datos se compartan con terceros y perdieron confianza, pero son una minoría que está atenta a los términos y condiciones.

"La mayoría va a permanecer en WhatsApp porque abandonar los contactos, archivos e historial no es una alternativa. WhatsApp tiene la red de contactos. Las otras apps todavía no", dijo Bravo.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) agregó que estos pagos por contraprestaciones es una forma de limitar la competencia.

Los cambios en las políticas de privacidad de WhatsApp, que entran en vigor el próximo 15 de mayo, han orillado a usuarios que no desean compartir su información con otras apps de Facebook Inc a buscar otras mensajerías instantáneas, pero no tendrán la ventaja de esta incluido en los planes ilimitados.

En la última semana Signal creció 62 veces sus descargas y Telegram sumó 25 millones de usuarios en 72 horas.

García dijo que al no tener acuerdos con los operadores para que su uso sea sin costo en los planes de datos, Telegram y Signal podrían verse en desventaja, pues los usuarios preferirán no gastar sus datos móviles que cambiar se app de mensajería y consumir sus planes más rápido.

"Telegram o Signal no tienen capacidad financiera ni usuarios suficientes para hacer acuerdos con los operadores. A éstos no les conviene regalar los datos para esas apps. Les conviene que los usuarios consuman sus megas si deciden migrarse.

"Sólo algún operador en segunda o tercera participación de mercado o un móvil virtual podría hacerlo como estrategia de marketing para atraer usuarios", agregó Bravo.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) agregó que estos pagos por contraprestaciones es una forma de limitar la competencia, pues empresas como Signal, que no tienen fines de lucro, no pueden pagar esta cuota.

En tanto que García recordó que se ha pedido al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que permita a los usuarios elegir cuáles son las aplicaciones en las que quiere omitir el pago de datos.

"Lo que debería de suceder es que el Instituto emitirá lineamientos conforme a lo que establece la Ley y se impidiera que haya discriminación entre las aplicaciones. Esto permitirá reducir los costos de todas las aplicaciones y verdaderamente le darían poder al usuario en decidir qué en qué se gasta sus megas", agregó García.

Grupo Reforma consultó a Telcel y Telefónica sobre la posibilidad de incluir nuevas apps de mensajería en sus planes de datos ilimitados, sin embargo no se recibió respuesta.

Por su parte, AT&T respondió que muchos de sus planes incluyen redes sociales ilimitadas pero no incluyen Telegram y Signal.