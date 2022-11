Lanza Twitter suscripción de 8 dólares al mes

Nueva York.— Twitter lanzó ayer sábado un servicio de suscripción por 8 dólares al mes que incluye una marca de cotejo azul que ahora se otorga a las cuentas verificadas, mientras su nuevo propietario, Elon Musk, revisa el sistema de verificación de la plataforma, justo antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos.

En una actualización para los dispositivos iOS de Apple, Twitter dijo que los usuarios que “se suscriban ahora” podrán recibir la marca de cotejo azul junto a sus nombres, “al igual que las celebridades, empresas y políticos que ya sigues”.

El cambio representaría el fin del sistema actual de verificación en Twitter, que fue lanzado en 2009 para prevenir suplantaciones de cuentas de alto perfil, como celebridades y políticos. Antes del cambio, Twitter tenía unas 423 mil cuentas verificadas, muchas de ellas de periodistas de todo el mundo a quienes la compañía verificó sin importar cuantos seguidores tenían.

Expertos han expresado preocupaciones serias sobre un cambio en el sistema de verificación en la plataforma que, aunque no es perfecto, ha ayudado a los 238 millones de usuarios diarios de Twitter a determinar si las cuentas de las que han recibido información eran auténticas. La actualización que hizo Twitter a la versión iOS de su app no menciona la verificación como parte de su nuevo sistema de “marca de cotejo azul”.

El anuncio se hizo un día después que la compañía comenzó a despedir a empleados para reducir costos y cuando más compañías están pausando sus anuncios en Twitter en espera de cómo la plataforma va a operar bajo su nuevo dueño. Aproximadamente la mitad de los 7,500 empleados de Twitter fueron despedidos, tuiteó Yoel Roth, jefe de seguridad e integridad.

El cofundador de Twitter Joe Dorsey asumió ayer la culpa por esos despidos. Dorsey fue el director general de Twitter dos veces, la más reciente desde 2015 hasta 2021. “Soy responsable por la situación en que está todo el mundo: Hice crecer la compañía demasiado rápido”, tuiteó. “Me disculpo por eso”.

Influencers debaten dejar la plataforma

Con la ayuda de Twitter, Pariss Chandler creó una comunidad de personas de raza negra que tienen trabajos en el sector tecnológico y que al final se convirtió en la base para su propia compañía de reclutamientos.

Ahora, ella teme que todo ese se desplome si Twitter se vuelve un refugio para retórica racista y tóxica bajo el control de Elon Musk, un provocador en serie que ha indicado que pudiera relajar las reglas de contenido de la plataforma.

Con Twitter siendo el motor de casi todo su negocio, Chandler no ve buenas alternativas en medio de la incertidumbre.

“Antes de que Elon asumiera el control, sentí que el equipo estaba trabajando para hacer de Twitter una plataforma más segura, pero ahora parece que ellos no están ahí. No sé qué está sucediendo internamente. He perdido esperanzas en eso”, declaró Chandler, de 31 años y fundadora de Black Tech Pipeline, un sitio web de reclutamientos y anuncios de empleos.

Musk ha expresado sus intenciones de relajar las protecciones contra el discurso de odio y de permitirle quizás al ex presidente Donald Trump y otros comentaristas prohibidos regresar a la plataforma. Sin embargo, Musk ha atemperado la idea tras concluir la adquisición, prometiendo formar un “consejo de moderación de contenido” y no permitir el regreso de nadie que haya sido expulsado de la red hasta que se establezcan procedimientos sobre cómo hacerlo.

No obstante, estalló el uso de epítetos raciales, en una aparente prueba de su nivel de tolerancia.