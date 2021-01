La verdad sobre sus datos de WhatsApp

The New York Times

Hubo una reacción violenta contra WhatsApp en los últimos días después de que publicó lo que parecen ser políticas de privacidad revisadas. Déjenme intentar aclarar lo que pasó.

Algunas personas piensan que la aplicación de mensajería ahora obligará a quienes la usen a entregar sus datos personales a Facebook, que es propietario de WhatsApp.

Eso no es del todo correcto.

Las políticas de WhatsApp cambiaron cosméticamente y no de manera que le den a Facebook más datos. La conclusión es que Facebook ya recopila mucha información de lo que la gente hace en WhatsApp.

La confusión fue el resultado de las comunicaciones fallidas de Facebook, la desconfianza en la empresa y las leyes de protección de datos incumplidas en Estados Unidos.

Esto es lo que cambió con WhatsApp y lo que no:

Facebook compró WhatsApp en 2014 y, desde 2016, casi todos los que usan la aplicación de mensajería han estado (generalmente sin saberlo) compartiendo información sobre su actividad con Facebook.

Facebook conoce los números de teléfono que se utilizan, la frecuencia con la que se abre la aplicación, la resolución de la pantalla del dispositivo, la ubicación estimada a partir de la conexión a Internet y más, como explicó mi colega Kashmir Hill hace cinco años.

Facebook utiliza esta información para asegurarse de que WhatsApp funcione correctamente y para ayudar a una empresa de calzado a mostrarte un anuncio en Facebook.

Facebook no puede mirar el contenido de mensajes de texto o llamadas telefónicas porque las comunicaciones de WhatsApp están codificadas. Facebook también dice que no mantiene registros sobre a quién se comunican las personas en WhatsApp, y los contactos de WhatsApp no se comparten con Facebook.

WhatsApp tiene muchos aspectos positivos. Es fácil de usar y las comunicaciones en la aplicación son seguras. Pero sí, WhatsApp es Facebook, una empresa en la que muchos no confían.

Hay alternativas, que incluyen Signal y Telegram, las cuales han recibido una oleada de nuevos usuarios recientemente. El grupo de privacidad digital Electronic Frontier Foundation dice que Signal y WhatsApp son buenas opciones para la mayoría de las personas. El Wall Street Journal también analizó los pros y los contras de varias aplicaciones de mensajería populares.

La razón por la que WhatsApp notificó recientemente a los usuarios de la aplicación sobre las reglas de privacidad revisadas es que Facebook está tratando de hacer de WhatsApp un lugar para conversar con una aerolínea sobre un vuelo perdido, buscar bolsos y pagar cosas.

Las políticas de WhatsApp cambiaron para reflejar la posibilidad de transacciones comerciales que involucren la mezcla de actividad entre las aplicaciones de Facebook; por ejemplo, un bolso que navega en WhatsApp podría aparecer más tarde en su aplicación de Instagram.

Desafortunadamente, WhatsApp hizo un trabajo terrible al explicar las novedades de su política de privacidad. Kash y yo, una estrella de rock de la privacidad de datos, nos tomó una buena cantidad de informes para entender.

También quiero mencionar las razones más profundas de los malentendidos.

En primer lugar, esta es una resaca de la historia de Facebook de ser arrogante con nuestros datos personales e imprudente con la forma en que la empresa o sus socios los utilizan. No es de extrañar que la gente asumiera que Facebook cambió las políticas de WhatsApp de manera sangrienta.

En segundo lugar, la gente ha llegado a comprender que las políticas de privacidad son confusas y que realmente no tenemos poder para hacer que las empresas recopilen menos datos.

"Este es el problema con la naturaleza de la ley de privacidad en los Estados Unidos", dijo Kash. "Siempre que te digan que lo están haciendo en una política que probablemente no hayas leído, pueden hacer lo que quieran".

Eso significa que los servicios digitales, incluido WhatsApp, nos brindan una opción poco atractiva. O cedemos el control sobre lo que sucede con nuestra información personal o no usamos el servicio. Eso es.