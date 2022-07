Intensifica Zuckerberg esfuerzos para llevar a Meta a la siguiente fase

San Francisco.- Mark Zuckerberg, el fundador y director ejecutivo de la compañía anteriormente conocida como Facebook, convocó a sus principales lugartenientes de la red social a una reunión de última hora en el Área de la Bahía de San Francisco este mes. En la agenda: un "maratón de trabajo" para discutir la hoja de ruta para mejorar la aplicación principal de Facebook, incluida una renovación que cambiaría la forma en que los usuarios navegan por el servicio.

Durante semanas antes, Zuckerberg había enviado mensajes a sus ejecutivos sobre la revisión, presionándolos para que aumentaran la velocidad y la ejecución de su trabajo, dijeron personas con conocimiento del asunto. Algunos ejecutivos, que tuvieron que leer un conjunto de diapositivas de 122 páginas sobre los cambios, estaban comenzando a sudar con el nivel inusual de intensidad, dijeron.

Los líderes de Facebook volaron de todo el mundo para la cumbre, dijo la gente, y Zuckerberg y el grupo estudiaron detenidamente cada diapositiva. En cuestión de días, el equipo presentó una actualización de la aplicación de Facebook para competir mejor con un gran rival, TikTok.

Zuckerberg está marcando un ritmo implacable mientras dirige su compañía de 450 mil millones de dólares, que ahora se llama Meta, hacia una nueva fase. En los últimos meses, controló el gasto, recortó los beneficios, reorganizó su equipo de liderazgo y dejó en claro que despediría a los empleados de bajo rendimiento. Los que no están a bordo pueden irse, dijo. Los gerentes enviaron memorandos para transmitir la seriedad del enfoque; uno, que se compartió con The New York Times, tenía el título "Operando con mayor intensidad".

Zuckerberg, de 38 años, está tratando de alejar a su empresa de sus raíces en las redes sociales y centrarla en el mundo inmersivo, y hasta ahora teórico, del llamado metaverso. En todo Silicon Valley, él y otros ejecutivos que crearon lo que muchos denominan Web 2.0, una versión de Internet más social y centrada en aplicaciones, están repensando y cambiando su visión original después de que sus plataformas se vieron plagadas de tropiezos de privacidad, contenido tóxico e información errónea.

El momento recuerda otras apuestas de la empresa, como cuando Netflix eliminó su negocio de envío de DVD por correo la década pasada para centrarse en la transmisión. Pero Zuckerberg está haciendo estos movimientos mientras Meta está contra la pared. La compañía está mirando al barril de una recesión global y competidores como TikTok, YouTube y Apple están presionando.

Y el éxito está lejos de estar garantizado. En los últimos meses, las ganancias de Meta cayeron y los ingresos se desaceleraron debido a que la empresa gastó generosamente en el metaverso y la desaceleración económica afectó su negocio de publicidad. Su acción se ha desplomado.

“Cuando Mark se enfoca mucho en algo, se pone manos a la obra dentro de la empresa”, dijo Katie Harbath, exdirectora de políticas de Facebook y fundadora de Anchor Change, una firma de consultoría que trabaja en temas de tecnología y democracia. “Los equipos abandonarán rápidamente otro trabajo para centrarse en el problema en cuestión, y la presión es intensa para moverse rápido y mostrar el progreso”.