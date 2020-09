Hyper Scape, el escape futurista de Ubisoft

Ya no hay duda, el género de Battle Royale llegó para quedarse y todos quieren sumarse a la tendencia, y no es casualidad. En mayo, Epic Games reveló que su juego Fortnite había superado los 350 millones de gamers registrados.

Este mes llegó un nuevo exponente de los Battle Royale: Hyper Scape, título desarrollado por Ubisoft Montreal con una ambiciosa innovación llamada CrownCast, una extensión desarrollada en colaboración con Twitch que permite a los streamers interactuar con su comunidad de espectadores durante las partidas.

El juego está ambientado en un mundo futurista, donde la humanidad pasa la mayor parte de su tiempo en la ciudad virtual llamada Neo-Arcadia. Ahí, hasta 100 jugadores se enfrentan entre sí para convertirse en los campeones de Hyper Scape de dos maneras: al ser los últimos sobrevivientes, o al conservar una corona hasta el final.

Para conocer más, nos adentramos a esta nueva aventura virtual junto a Chris Pope, diseñador de juegos que ha estado involucrado en el proyecto de Hyper Scape desde el inicio, hace más de 2 años y medio.

¿Cómo se le ocurrió al equipo el diseño de Neo-Arcadia?

Neo-Arcadia es nuestro mundo Battle Royale futurista y urbano que diseñamos desde el principio para que fuera uno de los pilares principales que hacen a Hyper Scape algo único e innovador en el género.

Hay edificios desde tres o cuatro pisos, hasta rascacielos, y puedes subir hasta la cima de cualquiera de ellos, así que hay un gran elemento en esta verticalidad, al saltar de techo a techo, escalando los balcones, usando los elementos de 'parkour' y eso se combina con los 'hacks', habilidades especiales que te ayudan a teletransportarte, rebotar con una pelota para moverte y más.

Todo esto es posible por el aspecto urbano de Neo-Arcadia.

¿Cómo lograron que hasta 100 jugadores puedan correr, hacer dobles saltos, usar hacks y disparar sin que el juego falle?

Definitivamente es una maravilla técnica. Soy diseñador de juegos, así que no conozco todos los detalles específicos, pero empezamos con un motor muy sano (el de Rainbow Six), para que el equipo de producción se enfocara en el gameplay y no en crear nueva tecnología de la nada.

Así, gente como yo, los diseñadores, pudimos probar ideas rápidamente y pudimos incluir hasta 100 jugadores sin mucho trabajo extra.

Una de las funciones más interesantes es CrownCast, ¿cómo fue el proceso al crear esta extensión?

Fue algo que hemos desarrollado desde el comienzo del proyecto, otro de los pilares fundamentales que quisimos incluir en el juego, porque notamos que más y más jugadores pasan cada vez más tiempo viendo que jugando, así que quisimos hacer que Hyper Scape fuera tan divertido al jugarlo, como al verlo.

Trabajamos de cerca con Twitch para crear esta extensión que permite que los streamers y sus espectadores interactúen. Por ahora, pueden votar para que ocurran eventos en tiempo real dentro del juego o pueden elevar el nivel de su Pase de Batalla solo con ver partidas.

En el futuro, ¿podríamos esperar alguna clase de 'crossover' de Hyper Scape con otras franquicias de Ubisoft, como Assassin's Creed?

Ciertamente es posible que veamos 'crossovers' entre diferentes franquicias. Trabajamos en Ubisoft Montreal, donde producimos juegos como Rainbow Six y Assassin's Creed, como dijiste. Estamos en contacto con esos equipos todo el tiempo, por varias razones y siempre hay esa posibilidad.

Hyper Scape ya está disponible gratuitamente en PC, PlayStation 4 y Xbox One.