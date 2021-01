Ganan streamers millonada por jugar en vivo

Especial

Ciudad de México— Cada noche, mientras el mapache Lawler juega en línea con sus amigos Among Us, no sólo lo hace por diversión, sino también por negocio.

Entre asesinatos, misiones y las votaciones que implica el juego, el streamer narra la partida, canta, manda saludos y agradece las "estrellas" que recibe, pues son un tipo de moneda que le donan algunos de sus 2.7 millones de seguidores que lo ven jugar desde Facebook.

Los jugadores que cumplen con las normas de la plataforma ganan un centavo de dólar por cada estrella que reciben. Sus espectadores tienen que comprarlas y los precios van desde 49 pesos por 95 estrellas hasta los 2 mil 499 pesos por 6 mil 400 estrellas.

Mientras crece la oferta de series y películas en streaming, también lo hacen las transmisiones en vivo de videojuegos, y quienes las realizan no necesitan ser profesionales para enganchar a miles de personas que están dispuestas a pasar horas viéndolos jugar.

Así ha pasado con La Abuela Streamer, una mujer de 82 años quien también juega Among Us y envía bendiciones a sus "nietecitos" conectados. Actualmente tiene 22 mil seguidores en Facebook.

Además de jugar videojuegos, los creadores forman otras dinámicas, como Allison Cazo, quien entra a una plataforma para hacer videollamadas aleatorias en las que juega a seducir a quien le contesta. En una sola transmisión puede recibir hasta 27 mil estrellas.

La sección Facebook Gaming de la red social muestra transmisiones en vivo de personas que se valen de todo para conseguir apoyos, desde su carisma y tips para los juegos, hasta atuendos provocativos y recompensas como bailes.

La regia Ari Gameplays tiene 22 años, cuenta con 5.7 millones de seguidores en Facebook y recibe donaciones de 500 estrellas a cambio de escribir el nombre de alguien en un pizarrón para que el usuario tome una foto.

A KMoon Army la apodan "Pam Pam" porque si recibe muchas estrellas, se activa una canción y hace rebotar los pechos.

Para ironizar sobre la cantidad de escotes que hay en la plataforma, el streamer Morenito se pinta los labios, se pone una peluca y un par de globos en el pecho. Así ha conseguido 129 mil seguidores.

En la plataforma Twitch, la más popular para streamers, se superaron las mil 200 millones de horas consumidas que suman los usuarios en total, de acuerdo con El País.

El diario indicó que en un año subió un 30 por ciento el tiempo de consumo que la gente dedica a consumir transmisiones como la del español David Cánovas, conocido como TheGrefg.

El jugador de Call of Duty marcó un récord la semana pasada al reunir a 2.4 millones de espectadores en una de sus transmisiones.