Exhibe López Obrador a consejeros de INE por tarjetas

Agencia Reforma / López Obrador en conferencia mañanera

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el cambio de posturas de los consejeros del INE respecto al uso de tarjetas para promover el voto en campañas electorales.

"Me llamó la atención sobre todo la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Como se hizo la denuncia (en el caso de las tarjetas en NL) salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero.

"Pero, les voy a dar a conocer, a ver si lo tienen, lo que ayer en la redes se recuperó de lo que decían antes, tanto el presidente del INE, como el consejero Murayama", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal presentó dos videos de los consejeros del INE, pertenecientes al año 2017, cuando en ese entonces consideraban como dádivas la entrega de estas tarjetas en las elecciones locales de Coahuila y Estado de México.

Tras la presentación de los videos, el presidente afirmó que ahora toca a la Fiscalía General de la República continuar con las investigaciones respecto a la entrega de tarjetas en campañas.

"Ya cambió (su postura del INE). Entonces, ojalá y la Fiscalía siga adelante con las investigaciones", agregó.