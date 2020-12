Estas son las películas de Marvel que puedes ver en Disney Plus

¿Fans de Marvel? Si están pensando si contratar o no Disney Plus para ver sus películas favoritas les tenemos buenas noticias: ¡está casi completo el Universo Cinematográfico de Marvel en la plataforma de streaming!, y puedes verlo como te plazca, en el orden en el que salieron (tres fases) o de forma cronológica, publicó Milenio.

Sin embargo, no todas las películas están en el catálogo; aquí te contamos qué películas de Marvel están en Disney Plus, y dónde ver las que falten para no perder detalle.

¿Cómo accedo a Marvel en Disney?

Para acceder a esto, sólo tienes que ingresar tus credenciales en Disney Plus. Si no tienes una cuenta, al final te decimos cómo puedes regístrate. Después, te diriges al botón de Marvel en la parte superior de la interfaz de la plataforma. Ahí, se desplegarán las películas de la firma.

Verlo en orden de lanzamiento

Para ver las películas conforme salieron, tendrás tres carruseles: Fase uno, Fase dos y Fase tres. Estos son los títulos que componen el Universo Cinematográfico Marvel en su fase uno:

Iron Man

Hulk: el hombre increíble, no disponible en la plataforma, puedes comprarla o alquilarla en YouTube

Iron Man 2

Thor

Capitan América: el primer vengador

The Avengers

La segunda fase se compone por las siguientes (todas disponibles en Disney Plus):

Iron Man 3

Thor: un mundo oscuro

Capitán América: el soldado de invierno

Guardianes de la Galaxia

Avengers: era de Ultrón

Ant-Man

La tercera fase, por su lado, consta de estos títulos:

Capitán América: Civil War

Doctor Strange

Guardianes de la Galaxia vol. 2

Spider-Man: de regreso a casa, no disponible en Disney Plus; puedes verla en Netflix

Thor: Ragnarok

Pantera Negra

Avengers: Infinity War

Ant-Man y la Avispa

Capitana Marvel

Avengers: Endgame

Spider-Man: lejos de casa, no disponible en Disney Plus; puedes verla en Prime Video

Verlo en orden cronológico

Ahora bien, si lo que quieres es unir toda la historia, o bien, verlo por segunda vez, tienes la opción de mirarlas así: