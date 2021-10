En California, sacan agua ¡del aire!

Associated Press | El dispositivo no es barato: su precio oscila entre los 30 mil y los 200 mil dólares Associated Press | Con el aparato, Don Johnson produce una cantidad más que suficiente para su jardín y su vivienda

Benicia, California— La máquina que Ted Bowman ayudó a diseñar puede obtener agua del aire, y en la árida California, algunos propietarios están comprando ya el costoso dispositivo. Los sistemas de aire-agua funcionan como un aire acondicionado al emplear bobinas para enfriar el aire, y luego recolectan las gotas de agua en un recipiente. “Nuestro lema es, el agua del aire no es magia, es ciencia, y eso es lo que estamos haciendo realmente con estas máquinas”, dijo Bowman, ingeniero de diseño en Tsunami Products, una empresa con sede en Washington. El sistema es uno de los varios que se han desarrollado en los últimos años para obtener agua de la humedad en el aire. Otras innovaciones incluyen redes de maya, paneles solares y contenedores de transporte que recopilan la humedad en el ambiente. Según Bowman, las máquinas de su empresa –fabricadas para ser usadas en casas, oficinas o ranchos, entre otros– deshumidifican el aire y, en ese proceso, generan agua que se filtra para convertirla en potable. La tecnología funciona especialmente bien en zonas con niebla y, en función de su tamaño, puede producir entre 900 litros (200 galones) y 8,600 (1,900 galones) de agua a día. También son eficientes en zonas con una elevada humedad, como la costa de California, añadió. El dispositivo no es barato: su precio oscila entre los 30 mil y los 200 mil dólares. Sin embargo, en California, donde se ha pedido a los residentes que ahorren agua luego de que una de las peores sequías en la historia reciente haya vaciado las reservas, algunos propietarios los están adquiriendo para satisfacer sus necesidades de agua. Don Johnson, de Benicia, California, dijo que compró la máquina más pequeña, que parece una torre de AC, con la esperanza de generar agua para mantener su jardín. Pero descubrió que produce una cantidad más que suficiente para su jardín y su vivienda. “Esta máquina producirá agua por mucho menos de lo que compras agua embotellada en Costco, y creo que, a medida que pasa el tiempo y el aumenta el precio del agua en nuestros servicios públicos, va a amortizarse con creces”, afirmó. Además del precio, la unidad necesita también una cantidad de energía considerable para funcionar. Pero Johnson sostiene que con los paneles solares del tejado produce suficiente para que funcione sin incurrir en gastos extra. Expertos como Helen Dahlke, investigadora en hidrología de la Universidad de California, Davis, dicen que la tecnología tiene sentido para viviendas particulares, especialmente en zonas rurales, pero no es una solución práctica para los problemas de agua del estado. Según Dahlke, el foco debe ponerse en la lucha contra el cambio climático para evitar futuras sequías.