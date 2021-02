Elon Musk invita a Putin a conversar sobre la aplicación Clubhouse

Elon Musk quiere tener una conversación con Vladimir Putin en su nueva aplicación de redes sociales favorita: Clubhouse, publicó CNN.

El sábado, el CEO de Tesla etiquetó la cuenta oficial del Kremlin para preguntar si al presidente ruso le gustaría unirse a él en una conversación sobre la aplicación.

"¿Te gustaría juntarte conmigo para una conversación sobre Clubhouse?", Dijo Musk en un tweet ayer, sábado. Luego lo terminó con un tweet en ruso, que se traduce como: "Sería un gran honor hablar contigo".

Hasta el domingo, no hubo respuesta a las solicitudes de Musk en la cuenta presidencial oficial del Kremlin. No está claro si Putin está interesado en hablar con el multimillonario tecnológico. La oficina presidencial del Kremlin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Putin no es la única figura pública que Musk ha recurrido para charlar. Musk tuiteó recientemente que él y el rapero multimillonario Kanye West están listos para aparecer en la plataforma. No se han anunciado fechas para cuando los dos unirán fuerzas para una reunión de Clubhouse.

El movimiento de Musk se produce poco después de que el CEO hiciera su propio debut en la aplicación el mes pasado. La conversación abarcó todo, desde memes, criptografía e incluso una discusión sorpresa con el CEO de Robinhood, Vlad Tenev, luego de su papel en el frenesí de GameStop en Wall Street.