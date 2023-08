El botón para finalizar llamada en iPhone cambiaría de lugar

¿Colgar el teléfono? La ubicación del botón rojo de los teléfonos de Apple para poner fin a una llamada cambiará de sitio en la próxima actualización iOS 17 del iPhone, así que ten cuidado con la memoria muscular de tu pulgar.

Como los usuarios de iPhone saben, el botón para poner fin a la llamada se encuentra bastante alejado de las demás opciones, en una posición central hacia el fondo de la pantalla. Pero con la actualización iOS 17, que será lanzada oficialmente este otoño, el ícono rojo se moverá hacia la derecha, y otras herramientas descenderán para hacerle compañía.

Aunque una vista preliminar del iOS 17 de Apple mostró esta nueva configuración en junio, la atención hacia ello ha aumentado mientras algunos usuarios prueban las versiones beta de la actualización de software.

Imágenes de las versiones beta de iOS 17 compartidas por varios medios de comunicación esta semana mostraron el pequeño, pero potencialmente frustrante, cambio.

Además del botón rojo para terminar las llamadas, hay más cambios en la distribución de otras funciones de llamada vistas en versiones anteriores del iOS.

Los botones para "Silenciar" y para poner en "Altavoz", por ejemplo, han cambiado de sitio, así como las opciones para utilizar el servicio de videollamada "FaceTime" y el "Teclado". Y parece que se incluirá la opción que te permite buscar contactos, así como la de añadir gente a la llamada.

Los cambios ya han empezado a generar reacciones en las redes sociales, y algunas personas predicen que tendrán algunos errores relacionados a la memoria muscular, señalando que puede que tarden en adaptarse.

De momento no está claro si las opciones de llamada cambiarán más antes de que se lance oficialmente el iOS 17. The Associated Press buscó a Apple para comentarios al respecto el miércoles.

Tal como Apple lo señala en su sitio web, el programa beta de la compañía permite que algunos usuarios de Apple prueben el software antes de que esté disponible. La retroalimentación de los participantes ayuda a Apple a identificar problemas y mejorar los programas de software antes de que sean lanzados comercialmente.

Además de las posibles modificaciones a la ubicación de las opciones de llamada, el iOS 17 traerá una variedad de nuevas herramientas para los clientes de Apple, como un autocorrector mejorado, una nueva aplicación Journal y la transcripción buzones de voz con la capacidad de contestar y responder mientras alguien está dejando un mensaje.