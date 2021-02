Dejará Twitter que usuarios cobren por contenido exclusivo

Associated Press

Associated Press

Nueva York— Twitter está expandiendo sus opciones para ganar dinero más allá de la publicidad, tanto para sí mismo como para sus usuarios más prolíficos, ya sean empresas, celebridades o personas comunes.

Durante una presentación a los inversionistas hoy, la compañía anunció una nueva herramienta llamada “Super Follows”, la cual permitirá que los usuarios cobren por material adicional y exclusivo que no estará a la vista de sus seguidores habituales. Esta herramienta puede incluir boletines, videos, ofertas y descuentos que estarán disponibles únicamente para los suscriptores. Los usuarios pagarían una cuota de suscripción mensual para tener acceso al contenido adicional.

Los usuarios de Twitter —y los inversionistas de la compañía— han pedido desde hace tiempo que la compañía lance un modelo basado en suscripciones. Esto luego del creciente número de creadores e influencers que utilizan herramientas como Patreon, Substack y OnlyFans para obtener dinero de su popularidad en internet.

Las suscripciones también permitirán que Twitter acceda a una gama más amplia de fuentes de ingresos en un mundo en el que la publicidad en línea está dominada por Facebook y Google. Twitter no especificó el porcentaje de ingresos que compartiría con las celebridades y otros usuarios que utilicen la herramienta.

“Explorar oportunidades de financiación mediante la audiencia como Super Follows permitirá a los creadores y medios ser apoyados directamente por su audiencia y los incentivará a seguir creando contenidos que su audiencia ama”, señaló la compañía en un comunicado.

Super Follows aún no está disponible, pero Twitter dijo que tendrá más información “para compartir” en los próximos meses. Otro producto nuevo será “Revue”, el cual permitirá que la gente publique boletines gratuitos o pagados a su audiencia. La red social también anunció “Twitter Spaces”, un rival de Clubhouse que dejará que los usuarios participen en chats de audio. Actualmente se encuentra en una fase de pruebas beta privadas, lo que significa que todavía no está disponible para el público en general de Twitter.

La compañía, con sede en San Francisco, también dijo que su objetivo de ingresos para 2023 es de más de 7.500 millones de dólares, más del doble de los 3.700 millones que tuvo en 2020.