Dan de baja Apple y Google a Fortnite de sus tiendas digitales

Tomada de Internet

Ciudad de México— Luego de que Fortnite ofreciera dentro de la app móvil una venta directa de V-bucks, la moneda digital del juego, Apple y Google decidieron eliminar el juego de sus respectivas tiendas digitales App Store y Play Store e impedir a los usuarios que actualizaran la aplicación, al considerar que Epic Games, el estudio desarrollador, incumplió con sus lineamientos.

"Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo hizo con la intención expresa de violar las pautas del App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación, que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales", comentó Apple.

De acuerdo con Epic, el nuevo método de pago directo era una alternativa para reducir los precios del contenido descargable a los jugadores, ya que se han visto afectados por la tarifa de comisión de cada compra realizada a través de la App Store.

"Apple mantiene altos los precios, para que así ellos puedan recolectar el 30 por ciento de tus pagos, y está bloqueando a Fortnite ¡para prevenir que Epic traslade esos ahorros de los pagos directos directamente a ti! Únete a la pelea en contra de @AppStore en redes sociales con #FreeFortnite", escribió el equipo de Fortnite en un comunicado.

Además de invitar a los usuarios a que exijan la reintegración del juego a la App Store, Fortnite publicó en redes un video en el que satiriza a uno de los anuncios publicitarios de Apple y anunció que presentará una demanda civil antimonopolio en contra de la compañía de Cupertino California.

"Epic Games desafió el monopolio de App Store. En represalia, Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos. Visita http://fn.gg/freefortnite y súmate a la lucha para que el 2020 no se convierta en '1984'", publicó Fortnite desde sus perfiles oficiales en redes sociales.

Ante el bloqueo de actualizaciones de Fortnite en la App Store, Epic Games advierte a los jugadores que no tendrán acceso a la Temporada 4 del Capítulo 2 una vez que sea liberada, no obstante, afirma que los jugadores contarán con su progreso, compras y su cuenta en otras plataformas, como Google Play, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, donde el juego está disponible.

Por otro lado, Apple dijo que los acuerdos comerciales con Epic han existido desde hace años y que hará lo posible para rehabilitar a Fortnite en la tienda de dispositivos iOS.

"Epic ha tenido aplicaciones en el App Store durante una década y se ha beneficiado del ecosistema del App Store, incluidas las herramientas, las pruebas y la distribución que Apple proporciona a todos los desarrolladores. Epic aceptó los términos y pautas del App Store libremente y a nosotros nos alegra que hayan construido un negocio tan exitoso en el App Store", dijo Apple.

"El hecho de que sus intereses comerciales ahora los lleve a presionar por un acuerdo especial, no cambia el hecho de que estas pautas crean un campo de juego nivelado para todos los desarrolladores y hacen que la tienda sea segura para todos los usuarios. Haremos todo lo posible para trabajar con Epic para resolver estas infracciones y que Fortnite pueda volver al App Store".

La postura de Apple es similar a la emitida el viernes pasado, cuando explicó que no admitiría en sus dispositivos a servicios de videojuegos en la nube como xCloud y Stadia, al considerar que no cumplen con los lineamientos que, de acuerdo con la compañía, están destinados a proteger los usuarios y a proveer un espacio de competencia justo y nivelado para los desarrolladores.

En una declaración publicada por el medio The Verge, Google también afirmó que está dispuesta a conversar con Epic respecto al regreso del juego a su tienda digital.

"El ecosistema abierto de Android permite a los desarrolladores distribuir apps a través de múltiples tiendas de aplicaciones. Para desarrolladores de videojuegos que eligen usar a Play Store, tenemos políticas consistentes que son justas para todos los desarrolladores y que permiten mantener la tienda segura para los usuarios", dijo Google.

"Mientras Fortnite se mantiene disponible en Android, no podemos permitir que esté habilitada en Play Store, porque viola nuestras políticas. Sin embargo, estamos dispuestos a continuar nuestras discuciones con Epic para traer a Fortnite de vuelta a Google Play".

Fortnite llegó a la Play Store oficialmente en abril, luego de 18 meses en los que Epic Games ofreciera la descarga del juego móvil desde su sitio oficial, como una medida para evitar las comisiones impuestas por Google de 30 por ciento por cada transacción realizada desde la plataforma de Play Store.

"Esperamos que Google revise sus políticas y tratos comerciales en un futuro cercano, de modo que todos los desarrolladores sean libres de alcanzar y atraer en el comercio a clientes en Android y en la Play Store a través de servicios abiertos, incluidos servicios de pago, que puedan competir en una igualdad de condiciones", comentó Epic Games en aquel entonces.