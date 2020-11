Cómo saber cuándo es hora de una desintoxicación digital

Pixabay

A pesar de que las elecciones presidenciales terminaron, todavía estamos pasando por las sombrías noticias sobre el aumento del coronavirus. El resto de tu rutina diaria es probablemente algo como la mía mientras estás atrapado en casa por la pandemia: dividido entre películas en streaming en Netflix, ver videos de mejoras para el hogar en YouTube y jugar videojuegos. Todas estas actividades implican mirar una pantalla.

Tiene que haber más en la vida que esto. Con la temporada navideña sobre nosotros, ahora es un buen momento para tomar un respiro y considerar una desintoxicación digital.

Así que recurrí a los expertos en psicología en busca de consejos. Desde establecer límites hasta encontrar alternativas a estar pegados a nuestros teléfonos, esto es lo que podemos hacer.

Elabora un plan

No todo el tiempo frente a una pantalla es malo; después de todo, muchos estudiantes asisten a la escuela a través de aplicaciones de videoconferencia. El primer paso consiste en evaluar qué partes del tiempo frente a la pantalla se sienten tóxicas y te hacen infeliz. Eso podría ser leer las noticias o desplazarse por Twitter y Facebook. El segundo paso es crear un plan realista para minimizar el consumo de cosas malas.

Puedes establecer metas modestas, como un límite de tiempo de 20 minutos al día para leer noticias. Si te parece factible, acorta el límite de tiempo y conviértelo en una meta diaria. La repetición te ayudará a formar nuevos hábitos.

Crear zonas sin teléfono

Necesitamos recargar nuestros teléfonos durante la noche, pero eso no significa que los dispositivos deban estar a nuestro lado mientras dormimos. Muchos estudios han demostrado que las personas que tienen teléfonos en sus habitaciones duermen peor, según el doctor Twenge.

Los teléfonos inteligentes son dañinos para nuestro sueño de muchas maneras. La luz azul de las pantallas puede engañar a nuestros cerebros para que piensen que es de día, y parte del contenido que consumimos, especialmente las noticias, puede ser psicológicamente estimulante y mantenernos despiertos. Así que es mejor no mirar los teléfonos una hora antes de acostarse. Es más, la proximidad del teléfono podría tentarlo a despertarse y checarlo en medio de la noche.

Fuera de nuestras habitaciones, podemos crear otras zonas sin teléfono. La mesa de la cena, por ejemplo, es una excelente oportunidad para que las familias acuerden guardar los teléfonos durante al menos 30 minutos y volver a conectarse.

Resiste los ganchos

Los productos tecnológicos han diseñado muchos mecanismos para mantenernos pegados a nuestras pantallas. Facebook y Twitter, por ejemplo, crearon sus líneas de tiempo para que pudieras desplazarte sin cesar por las actualizaciones, maximizando la cantidad de tiempo que pasas en sus sitios.

Adam Alter, profesor de marketing en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, dijo que las empresas de tecnología emplean técnicas en psicología conductual que nos hacen adictos a sus productos.

Destacó dos grandes ganchos:

Metas artificiales. Al igual que en los videojuegos, los sitios de redes sociales crean objetivos para mantener a los usuarios interesados. Entre ellos se incluye la cantidad de “me gustas” y seguidores que acumulamos en Facebook o Twitter. ¿El problema? Las metas nunca se cumplen.

Medios sin fricción. YouTube reproduce automáticamente el siguiente video recomendado, sin mencionar el desplazamiento interminable de Facebook y Twitter. “Antes, cada experiencia tenía un final natural”, como leer la última página de un libro, dijo. "Una de las cosas más importantes que han hecho las empresas de tecnología fue eliminar las señales de frenado".

¿Qué hacer? Para empezar, podemos resistirnos a los ganchos haciendo que nuestros teléfonos sean menos intrusivos. Desactive las notificaciones para todas las aplicaciones, excepto aquellas que son esenciales para trabajar y mantenerse en contacto con las personas que le importan. Si se siente fuertemente adicto, tome una medida extrema y ponga el teléfono en modo de escala de grises, dijo el doctor Alter.

También hay un ejercicio más sencillo. Podemos recordarnos a nosotros mismos que fuera del trabajo, gran parte de lo que hacemos en línea no importa, y es el tiempo que se puede invertir mejor en otra parte.

"La diferencia entre obtener 10 me gustas y 20 me gustas, no tiene sentido", dijo el doctor Alter.